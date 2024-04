Energía más barata donde se produce y elogio del talento de los ingenieros extremeños

El secretario general de Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Víctor del Moral Agúndez, ha recordado que la Administración tiene que atender "a todo el mundo", incluso a los que están en contra de estas inversiones de proyectos industriales "y eso es complejo", ha reconocido el político, reiterando que "hay que dar respuesta a todos".

"No hay desarrollo industrial sin energía y se han puesto encima de la mesa las cifras de Extremadura. Contribuimos con nuestras plantas industriales. Tenemos que diferenciar las inversiones de industrias que consumen y las que la producen. ¿Podemos producir más energía? Me atrevería a decir que sí, a pesar de que, de momento no la consumamos aquí. Estas inversiones producen empleo de forma directa. En cantera en Extremadura hay una importante cantidad de nuevos proyectos en distintas fases para generar energía- Extremadura puede tener en instalación una potencia del doble que la actual y llegar a 11.000 megavatios. Esos promotores tienen el acompañamiento de la Junta de Extremadura y estamos trabajando para que dejen mayor retorno económico del que han dejado hasta ahora en el territorio en el que se implantan", ha explicado del Moral durante su intervención en Futuribles.

El secretario general ha incidido en que el "empeño" de la Junta es que las plantas fotovoltaicas faciliten el consumo de energía "barato y sean atractivas para que el pequeño industrial".

"Están llamando a la puerta del Gobierno inversiones electrointensivas que lograrían una revolución industrial desde nuestra región. Y hay que apostar por Extremadura, pues en Madrid ya no cabe más gente. Nuestros pueblos están preparados para acoger a ciudadanos que viven de forma distinta. Hay que buscar un equilibrio para que en los lugares donde se produce la energía sea atractiva para trabajar en ellos", ha concluido el político extremeño.

"Las pequeñas empresas dejan más empleo y más estable"

Por su parte, Fernando Doncel, presidente de la Mesa de Ingeniería de Extremadura, ha abogado por proyectos "más pequeños". "Las grandes inversiones están bien, pero todo el mundo sale ganando con los proyectos más pequeños", ha dicho, al tiempo que ha puesto en valor la preparación de los profesionales colegiados para diseñarlos y ejecutarlos.

"Las pequeñas empresas dejan más empleo y más estable. También hay que incidir en la simplificación administrativa. Las mejoras de las infraestructuras son importantes, pero no limitantes. Se están haciendo inversiones grandes en Navamoral de la Mata a las que la falta de tren no está limitando. Hay que apoyar el talento de ingeniería de nuestra tierra para que no salga de la región", ha subrayado Doncel.

Además, ha pedido a la Aministración que se involucre en las actividades del mundo de ingeniería "para que se visibilice que Extremadura es una tierra de ingenieros"

"Somos 4.000 los ingenieros graduados y colegiados que aglutina la Mesa de la Ingeniería. Nuestra escuela de ingeniería está en los primeros puestos del ranking de Shangai y los ingenieros extremeños se suelen a ir a trabajar fuera de la región", ha destacado.