El sector energético pide más formación y menos dependencia de otros países

Francisco Pantín, presidente de Aspremetal, ha explicado en su intervención que en Extremadura el volumen de producción es "muy alto para la demanda". Según ha indicado, hay iniciativas "muy alentadoras". "Son proyectos que influyen en el tejido productivo local, pero la implementación es pequeña todavía". Al mismo tiempo, ha confesado que como representante de una organización empresarial “estoy regular”, pues hay que sacar proyectos adelante "con mucha agilidad, y me preocupa la falta de formación de la mano de obra, que tiene que adaptarse a las necesidades de nuestro sector", ha reconocido.

Por su parte, Santiago Rodríguez, presidente de Ingenostrum, ha ofrecido detalles de CCGreen, "un gran centro de datos donde están los servidores de internet". Rodríguez ha destacado la importancia de que estas infraestructuras se sitúen en enclaves como Extremadura "porque nos sobra energía verde y suelo a buen precio".

CCGReen, ha dicho, fue el primer centro de datos enfocado a ‘zerocarbon’, aprovechando otras sinergias con la región. "Utilizamos un sistema de enfriamiento ‘freecooling’, el efluente de la depuradora de aguas residuales, como hace la CNA. Es un sistema de economía circular que es bonito, rentable y competitivo", ha explicado el directivo.

Al mismo tiempo, ha remarcado que falta "mucha" formación profesional, además de planificación de la potencia eléctrica. "La Junta de Extremadura está trabajando muy fuerte en este sentido. No hemos explicado bien que Arenales, la subestación para dar servicio al Plan General de Cáceres de 2005, está preparada para grandes consumos, pero hay que ponerla en el sistema. Hemos alegado para lograrlo y es lo que nos falta", ha detallado Rodríguez.

Energía competitiva

Mientras, Joaquín Abril-Martorell, CEO de Phi4Tech, ha incidido en lo que considera un problema: "cómo generar en un país una energía competitiva para que los ciudadanos y empresas sean competitivas y puedan generar riqueza". Abril-Martorell asegura que eso exige una política energética "que no tenemos". Hay muchas tecnologías, pero hay que planificarlas en el tiempo porque tienen su curva de aplicación, ha dicho. No obstante ha reconocido que "para no tener una política energética vamos muy bien”.

"Hemos puesto en marcha una mina de níquel y la planta de condensadores es una machada porque hemos desarrollado una tecnología propia, con una línea piloto que funciona. Toda la tecnología de almacenamiento de materias es China. No hay ninguna empresa europea que tenga tecnología para fabricar “nada”. Jugamos a ensamblar piezas. Con planificaciones de red cada cinco años cuando todo el mundo trabaja con semanas no podemos avanzar.

Abril-Martorell también ha puesto el foco en la formación: "es capital, necesitamos personas con capacidad de investigar e innovar. Si no tienes un equipo de verdad no tienes nada", ha concluido.

Por último, Ramón Jiménez, CEO de Extremadura New Energies, destacaba que "todo está en manos de China, Rusia o de productores de petróleo. El litio, al final, si lo tenemos aquí no dependemos de Asia. Europa está siendo un parque de atracciones y somos algo más. Hay cosas que se tienen que modificar, debemos ser más ágiles como país", ha subrayado.

En cuanto a la formación, ha explicado que hay diseñados 500 cursos en la zona para formar al personal en dos años. "Son cursos básicos, pero necesarios para entender la cadena de valor del litio", concluye.