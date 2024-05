El firmamento de Kepler en clave de sol

Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach... e Iluminada Pérez Frutos (Badajoz, 1972). Esta extremeña, compositora y docente en el Conservatorio de Música de Granada, se sitúa a la altura de los músicos más grandes de la historia gracias al reconocimiento que el prestigioso concurso internacional de composición Classical Music Stars International Competition, que le ha otorgado el primer premio con mención especial por su obra Il Suoni Dei Corpi Celesti, una pieza para orquesta y proyección visual en 3D. Esta creación se inspira en las teorías de Kepler y en ella efectúa un planteamiento sinergético, muy novedoso e innovador.

«Mi mundo está vinculado siempre al de las ciencias y la música. Creo en la sinergia de la música clásica con la ciencia. De hecho, mi tesis doctoral que terminé en la Universidad de la Sorbona (Francia) trataba sobre cómo afecta el sentido del olfato a la escucha», detalla Iluminada Pérez Frutos. Para concebir su obra, la compositora extremeña descubrió unos escritos del astrónomo y matemático alemán y el sonido que emitía cada planeta en el siglo XVII. «Establecí una serie de escalas y, a partir de ellas, mi cabeza empezó a imaginar sonidos, cómo iba a ser cada movimiento. Por eso dura 40 minutos porque cada planeta tiene un color. Con ello, hicimos un espectáculo visual en 3D». El público del auditorio Manuel de Falla de Granada y del Gran Teatro de Cádiz presenció un espectáculo único, «sentían que estaban en el universo. Había imágenes flotando a su alrededor en tres dimensiones. Todo el auditorio estaba a oscuras y la orquesta tocaba. Se creó un espectáculo visual, innovador. El público sintió que cada planeta tenía su profundidad, su color».

Con este planteamiento diferenciador, original, actual y fresco, que emplea en sus creaciones, Iluminada Pérez Frutos busca que los aficionados escuchen la música clásica con oídos del siglo XXI y no propuestas del siglo XVIII. «La sociedad evoluciona y creo que la escucha tiene que evolucionar. Si uno los diferentes estados emocionales con todos los sentidos, va a ser más fácil la escucha». Y en esta singular escucha, la compositora extremeña no duda en contar con expertos como el ingeniero químico Darío Sirerol, que le ha concebido aromas corpóreos y no corpóreos, que existen y que no existen. «Me ha hecho el aroma del rocío, del Mediterráneo,... Hice una espectáculo para niños y un concierto didáctico en Granada. Fueron más de 24.000 menores y 16 conciertos. Cada animalito tenía su propia aroma y los niños identificaban el aroma a golosina con la gatita en París mirando la luna o el león multicolor con aroma a hierba en la sabana... Jugué con todos los sentidos. Es un planteamiento para mí muy especial que me ayuda a componer».

En Il Suoni Dei Corpi Celesti los aromas no tenían cabida, pero sí la visualidad que entraña una perspectiva revolucionaria para la música clásica. «Yo intento que la música llegue a todo el mundo. Mi propuesta es distinta para la música clásica, pero yo quiero esa evolución. Las imágenes me las diseñó Francis López. Le decía cómo quería cada planeta. Le conté los diferentes planteamientos de la obra y jugamos con las imágenes». Esta composición, que se estrenó el año pasado, viajará a Japón gracias al director del acelerador de partículas de Granada, que presenció el concierto en la ciudad nazarí.

Sin embargo y a pesar del reconocimiento internacional de este galardón y de otros, Iluminada Pérez Frutos no se siente comprendida. Su transgresión no siempre se acepta por parte de los programadores de conciertos, que temen que el público se espante y «diga: yo vengo a un concierto y no quiero que me pongan nada delante. Hay personas que son reacias».

No obstante, esta conducta renuente no frena a la extremeña, que prosigue con su carrera ascendente. No se detiene en su proceso creativo, pero tampoco en su participación en otros certámenes como los Grammy latinos de 2024 o el honor de componer Carta Magna, sinfonía concertante para 7 instrumentos, solistas y orquestas, que le encargó el Congreso de los Diputados con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española y que se inspiró en los padres de la ley máxima.

Igualmente, Pérez Frutos se involucra en cada detalle de sus obras. Comienza delante de la partitura en blanco efectuando un trabajo de campo para potenciar la inspiración hasta la puesta en escena trabajando con los músicos, los directores, con los técnicos de sonido en las grabaciones... «Todo lo que está en mi mente se tiene que reflejar, e incluso, mejorar la versión pensada», apostilla la autora pacense. n