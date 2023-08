Cuando todavía persiste en el aire el espanto por el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial del movimiento Construye, perpetrado la semana pasada, otro crimen político vuelve a remecer a Ecuador a pocos días de las elecciones anticipadas del próximo domingo, 20 de agosto. Revolución Ciudadana, la fuerza que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y que lleva como candidata a Luisa González, primera en las encuestas, denunció este lunes que fue abatido a tiros Pedro Briones, un dirigente del partido en la parroquia de San Mateo, de la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

"Ecuador vive su época más sangrienta", dijo González y responsabilizó de la situación al actual Gobierno del presidente conservador, Guillermo Lasso, y "a un Estado tomado por las mafias" y la "delincuencia". El asesinato tuvo lugar pocas horas después del debate televisivo entre los candidatos. González había advertido ante los otros competidores que lo ocurrido con Villavicencio podía volver a repetirse.

La suerte corrida por Briones, y las incógnitas sobre los responsables del atentado, redoblaron sus reclamaciones. "Hay que tomar medidas urgentes para pacificar el país. La primera de ellas debe ser el que se vaya un Gobierno que ha entregado el Estado a las bandas delictivas y al narcotráfico", señaló a Radio Majestad.

Narcogenerales

A su juicio, lo primero que debe hacer el próximo mandatario es "depurar la Fuerza Pública, que ya pasa por una denuncia del embajador de Estados Unidos (Michael J. Fitzpatrick), lo dijo públicamente, ante los medios, sobre la presencia de narcogenerales en la Policía Nacional y, en la práctica, los ciudadanos vemos que el narcotráfico y las bandas delictivas tiene tomado el país". De ser elegida el próximo domingo, González dijo que buscará coordinar con la Unión Europea, Estados Unidos y países vecinos acciones conjuntas para cortar las rutas o vías que utiliza el narcotráfico para embarcar droga desde puertos en el sur de Ecuador.

Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias.

Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia.

El propio Correa abonó desde su exilio la hipótesis de González y sostuvo que el asesinato de Villavicencio responde a un complot en el que está involucrado la Policía Nacional: "No me queda la menor duda. Yo conozco de esto. No es posible que embarquen a una persona en un carro donde no está el chófer. La persona, el VIP (Very Important Person), la protegida, se embarca último, tal vez penúltimo. De último se embarca el que lo acompaña y lo hace de copiloto. Y siempre la persona protegida atrás del copiloto. Acá lo embarcan solito y sin chófer. Quiere decir que estaba preparado el asesinato y lo sabía la seguridad, lo sabía la policía".

Antecedentes y cifras inquietantes

Christian Zurita, de 53 años y larga trayectoria periodística, es el nuevo postulante de Construye, que antes lideraba Villavicencio. Antes de que le quitaran la vida habían sido asesinados de manera similar otros políticos y candidatos como es el caso del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el candidato a asambleísta por Esmeraldas Ryder Sánchez, de la alianza Actuemos, que lidera el exivicepresidente Otto Sonnenholzner. Ambos episodios tuvieron lugar en julio. La misma suerte había corrido en febrero Omar Menéndez, candidato de la Revolución Ciudadana a alcalde de Puerto López, a tan sólo un día de una votación de las elecciones municipales.

Esta serie de asesinatos se enmarcan dentro del auge de la violencia que se vive en Ecuador, que hizo que el año pasado acabase con 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta de su historia.

Otra pérdida que nos parte el alma. Pedro Briones, dirigente de @RC5Esmeraldas en #SanMateo una bala asesina acabó con su vida.

¡Hasta cuándo! 💔

Solidaridad con su familia.

Condena a la violencia

En este contexto de zozobra, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador solicitó a Lasso que se redoble la seguridad de los centros de votación al menos 48 o 72 horas antes de este domingo para dar mayor seguridad a quienes acudan a las urnas. Diana Atamaint, la principal autoridad del organismo, consideró que las Fuerzas Armadas deben encargarse de esa tarea.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la visible "violencia política" en el marco de las elecciones en Ecuador, que es "un ataque" a la democracia, y también pidió al Estado actuar "con diligencia" en un comunicado difundido el pasado viernes 11 de agosto.

"El aumento de la violencia política en Ecuador se enmarca en un contexto de grave deterioro de la seguridad ciudadana", afirma la CIDH, que mencionan el asesinato tanto de Villavicencio, como el del alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago, y del candidato a la Asamblea Nacional, Rinder Sánchez.