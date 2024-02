Ucrania ha obtenido este viernes una importante victoria jurídica frente a Rusia ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). La institución judicial con sede en La Haya se ha declarado competente para juzgar la mayor parte de las denuncias planteadas por Kiev contra Moscú en marzo de 2022, nada más iniciarse la invasión rusa, en particular la acusación de haber recurrido el Kremlin de forma mendaz al pretexto "genocidio de los rusófonos" para justificar la operación militar lanzada entonces.

Esta decisión judicial da continuidad a otra preliminar pronunciada por el TIJ escasos días después del arranque de la contienda en la que destacaba no solo no haber apreciado indicios de genocidio, sino que también estipulaba que ello no servía de justificación para ataque militar alguno, exigiendo de paso a Rusia, como medida cautelar, la detención de su maquinaria militar en el país vecino.