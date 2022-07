"El centro sociosanitario de Mérida se cae a cachos"

Trabajadores y familiares del centro sociosanitario de Mérida Adolfo Díaz Ambrona se han concentrado este lunes frente a las oficinas del Servicio Extremeño de Salud (SES) para protestar por la falta de psiquiatras y las pésimas condiciones en las que se encuentran las instalaciones: "sin aire acondicionado en algunos pabellones, con azulejos rotos o tuberías a la vista". Una dejadez "en todos los sentidos" que según los propios sanitarios ha desembocado en dos agresiones a sendas trabajadoras en menos de 15 días.

"El centro está totalmente abandonado. Todo se está cayendo a cachos, literalmente", ha asegurado Izascun Moral Echeveste, auxiliar de enfermería y portavoz de los trabajadores. Según explica, de los tres psiquiatras que tiene asignados el sociosantario, no hay ninguno trabajando desde que el pasado mes de diciembre la última cogiera una baja por maternidad. "El SES (de quien dependen dos de los ocho pabellones) manda a uno tres días a la semana y desde que convocamos la protesta han puesto otro más", asegura.

Sin embargo, según Moral, esta atención es "totalmente insuficiente" para los 200 internos que residen en el centro, todos personas con problemas de salud mental graves que en general, requieren ingresos de larga estancia. "Ellos también sufren porque no tienen permisos, no pueden salir (lo debe autorizar el psiquiatra) y tampoco se producen nuevos ingresos, con lo que esto conlleva. Y los familiares se tiran de los pelos porque no están informados, nadie sabe nada", asegura.

Otra compañera, Chelo Delgado, también auxiliar de enfermería, ha puesto el foco en las grandes deficiencias que sufre el centro, pendiente desde hace años de una reforma integral. "Las paredes se caen, hay grietas en las que puedes meter los dedos, las ambas de las puertas están despegadas, hay azulejos rotos y los jardines llenos de pasto seco. Si algún interno tira una colilla, aquello sale ardiendo", alerta. A ello se suman aires acondicionados que no funcionan o que no lo hacen correctamente y aseos insuficientes o mal adaptados.

Psiquiatra permanente

Con la protesta exigen un psiquiatra de forma permanente en el centro y otro de guardia 24 horas, ya que "los pacientes pueden sufrir crisis en cualquier momento con ataques de toda índole y comportamientos agresivos". Demandan también unas instalaciones dignas y alunas mejoras en sus derechos laborales, como la recuperación del plus de peligrosidad que, aseguran, se les quitó cuando el centro pasó de la Diputación de Badajoz al Sepad.

La protesta ha sido convocada por los propios trabajadores y familiares del centro, "al margen de sindicatos y partidos políticos", lo que no ha impedido (para sorpresa e indignación de los asistentes) que acudieran representantes del PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura. Salud mental, abandono total o Vergeles, solución,desde tu sillón, han sido algunas de las consignas que han gritado frente a la sede del SES, donde también han leído un manifiesto.

En respuesta a la protesta, el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha mostrado su "rechazo más profundo" a las críticas de los trabajadores y ha insistido en que "es mentira, literalmente", que el centro lleve varios meses sin psiquiatra. Sí ha reconocido no obstante, que hay dificultades para encontrar psiquiatras, "como otras especialidades", por lo que desde su departamento seguirán trabajando "para poder atender de la mejor manera posible a las personas que están ingresadas dentro del Centro Sociosanitario de Mérida".