Osuna afirma que el audio filtrado es de un trabajador que le amenazó para que lo hiciera fijo

La polémica está servida. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, se ha defendido esta mañana de un audio que circula por redes sociales, en el que mantiene una conversación con un trabajador municipal sobre empleados públicos del ayuntamiento y la gestión en materia de Personal. El primer edil ha explicado que se trata de una "conversación circunscrita al ámbito privado", que se produjo el 2 de diciembre de 2019, en la que un operario temporal del consistorio, de un plan de empleo, le requería "por séptima vez que le hiciera fijo en el ayuntamiento".

"El trabajador me dice que se quiere quedar fijo, porque los sindicatos le han dicho que si está más de dos años de temporal y denuncia se puede quedar fijo. En esta conversación, le respondo con total naturalidad que nadie se va a quedar fijo en este ayuntamiento mientras yo sea alcalde del PSOE", ha manifestado. "Se lo explico claramente, le digo que bastante es la oportunidad que tiene un trabajador cualquiera de poder trabajar en el ayuntamiento y que la única manera de entrar es de dos maneras, por un concurso-oposición o planes de estabilización en el empleo", ha subrayado.

En esta línea, Osuna ha detallado que el contrato de esta trabajador terminaba en julio de 2021 y el 13 de mayo, unos días antes de que finalizase, se presentó en el despacho del delegado de Personal, Julio César Fuster, para amenazarlo: "O me hacéis fijo en el ayuntamiento o saco la conversación que le ha grabado al alcalde en diciembre de 2019". "El delegado tardó cinco minutos en echarlo del despacho, le dijo que se fuera a hacer lo que quisiera con la grabación", ha indicado. "Aquí no entra nadie por la puerta de atrás", ha recalcado.

Al acabar el contrato, el trabajador presentó una denuncia en el juzgado de lo social, al considerar que tenía derecho a quedarse fijo. "El TSJEx nos dio la razón y expulsamos al trabajador, como hacemos con todos aquellos que denuncian al ayuntamiento porque creen que están en fraude de ley, los echamos". "Ni mi equipo ni yo tenemos nada que ocultar. Los tribunales de Personal del ayuntamiento lo conforman funcionarios, no hay ni un solo político. En ocho años de Gobierno, ni yo ni nadie de mi equipo le ha dicho a ningún funcionario quién tenía que entrar o no", ha asegurado.

Por su parte, cabe destacar que el ayuntamiento ha presentado una denuncia por la vía penal contra este trabajador por chantaje, amenaza y coacciones a cargo público. "Este ayuntamiento no acepta ni coacciones, ni chantajes, ni amenazas de nadie. Yo no tengo nada que ocultar", ha subrayado. "Mi mayor virtud es también mi mayor debilidad. Hay dos teléfonos que tiene todo el mundo en Mérida: el del 112 y mi móvil", ha afirmado.

Las reacciones

Desde que se ha tenido conocimiento de la existencia del audio filtrado y el contenido de la conversación, las reacciones por parte de los partidos políticos no se han hecho esperar. El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha manifestado que "si Rodríguez Osuna no dimite, no da ese paso hacia adelante, no asume las responsabilidades de sus actos, quien tiene que enmendarle la plana es el señor Vara".

Por su parte, el coordinador de Ciudadanos Extremadura, Fernando Baselga, ha reclamado explicaciones y ha pedido que el PSOE "tome medidas de inmediato". A su juicio, la conversación del alcalde incluye "declaraciones absolutamente impresentables" sobre todo "porque dan un mal ejemplo de lo que deben ser las instituciones". Además, ha indicado que grabar este tipo de conversaciones privadas y hacerlas públicas "puede ser constitutivo de delito".

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha evitado pronunciarse sobre el audio. A preguntas de los medios en un acto en Rota (Cádiz), recogidas por Europa Press, la ministra ha argumentado que "en cualquier caso" le corresponde al ayuntamiento y al PSOE de Extremadura emitir un pronunciamiento "en primer lugar" sobre este asunto.