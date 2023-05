La nueva parada del autobús de la Loba en Mérida estará «lo antes posible»

El Ayuntamiento de Mérida trata de agilizar todos los trámites administrativos para habilitar una nueva parada del autobús en el Paseo de Roma, después de que esta resultara calcinada por un incendio registrado en la cafetería anexa el pasado 26 de marzo. Según informa la portavoz del Gobierno municipal, Carmen Yáñez, el objetivo es que las obras se puedan ejecutar «lo antes posible». «Estamos corriendo todo lo que podemos, pero hay una parte legal que no nos la podemos saltar», afirma.

Sobre este asunto, la edil explica que tras el incidente se llevó a cabo una limpieza inicial de urgencia, se valló el recinto y se colocaron unos baños portátiles provisionales a la espera de la construcción de la nueva marquesina. «No podíamos retirar la totalidad de los restos por el peritaje que estaba haciendo el seguro de la compañía del concesionario», señala. En este sentido, indica que en estos momentos están estudiando si pueden intervenir antes de que tengan la resolución del seguro con la valoración económica de los daños o deben esperar.

En esta línea, indicar que hasta el momento no se han registrado quejas por parte de los usuarios de este servicio, pero antes había aire acondicionado en la marquesina y ahora los ciudadanos solo pueden resguardarse de las altas temperaturas en los entoldados laterales. La portavoz asegura que ya están barajando presupuestos y viendo las distintas opciones que ofrece el mercado, ya que «habrá que decidir si apostamos por una estructura prefabricada como la que estaba antes o se opta por una de obra». «Hasta que no vemos el tipo de infraestructura que vamos a poner y el equipamiento, no sabemos qué pasará con la cafetería, de momento, la concesión ha quedado en suspendo», apunta. El incendio que calcinó por completo las dependencias de la parada del autobús se originó en torno a las ocho y curto de la mañana, al salir ardiendo el aceite de la churrería del bar. Afortunadamente, no se registraron daños personales.