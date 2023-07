El legendario Mariano Peña es sinónimo de comedia pura y con su obra ‘Las nubes’ interpreta a un embaucador vendehúmos que espera conseguir el cariño del público en Mérida.

¿Cómo ha sido trabajar con la combinación del texto original de Aristófanes y la trama nueva de Paco Mir?

Cuando me propusieron la obra me pareció francamente mucho más divertida toda la parte de Paco Mir que la obra original de Aristófanes. Era como más fresquita. Entonces ha sido fácil en ese sentido, también difícil porque hay muchísimo texto y había que llegar con el texto aprendido, si no imposible. Parafraseando a Germán Cobos: «A texto sabido no hay cómico malo», y es cierto.

¿Qué es lo más destacable de su personaje?

Pienso que lo más destacable sería que aunque es cierto que te vende la moto, te hace gracia cómo te la vende. Y también tengo el don ese, no sé de dónde me viene, de decir burradas, pero a la gente le caen bien mis personajes.

¿Cómo ha sido el proceso mental para interpretar a Ultimatum?

Si te soy sincero no me ha dado ni tiempo. Te va llevando el personaje y al final él es un embaucador y todos tiramos de experiencias vividas, qué hago yo para venderle la moto a alguien, como cuando le decías a tu madre que ibas a dormir a casa de una amiga. Han sido unos ensayos exhaustivos y, además, bailando y cantando.

Muchos años ya con Pepe Viyuela, ¿cómo ha sido volver a trabajar con él?

Trabajar con Pepe siempre es un gustazo. Primero porque te lo da todo, es muy buen actor, es muy cercano, nada divo, aprendes con él porque es un gran cómico. Entonces yo me quedo embelesado viéndolo en los ensayos. Es carne de teatro y de comedia Pepe Viyuela. Aparte, como persona es encantador.

¿Qué espera de la obra?

Si la gente acoge la obra con un poco del cariño que le hemos puesto todos me doy por satisfecho. Me encantaría que a la gente le guste, porque al final la comedia se hace por y para el público. Además, jugamos con ventaja porque Paco Mir y Pepe Viyuela son gente muy querida, yo también me siento muy querido a pesar del personaje tan antipático que tuve. Entonces, pienso que va a gustar porque es una obra para entretener, que te hace reír y te hace pasar un rato distendido.