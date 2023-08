Magüi Mira: «El sexo a veces mata, pero siempre da la vida»

La directora regresa al Teatro Romano de Mérida con su obra ‘Salomé’, en la que aborda el poder de la seducción femenina y el sexo al servicio de un nuevo mundo.

¿Qué siente al presentar por fin su obra?

A veces sueño y creo que yo soy Salomé, Juan El Bautista, Herodes. Es tanto lo que palpita en mí, más el texto, la propuesta escénica, y lo que han hecho ellos dando vida a esos personajes, a esa historia que se pudieron encontrar por la calle. Ese Imperio Romano que iba invadiendo pueblos, ahí tenemos a esa Salomé que se suma a los activistas. En esa revuelta nace esta historia y yo estoy tan imbuida en el texto, en el escenario, a cómo le van dando verdad a las palabras que yo he escrito, eso es muy emocionante.

Salomé es un personaje histórico, ¿cuál es su toque personal a esta narración?

Yo no he hecho otra cosa que recuperar la historia, la parte política, la parte emocional, la social. Ella es una activista, ella se suma y quiere una Judea libre y echar a los romanos. Hay muchísima gente que habla y escribe de Salomé. Me he dado cuenta de que esta mujer tiene el enorme poder que asusta tanto de las mujeres, el sexo, que a veces mata pero siempre da la vida. La vida pasa por el sexo.

Vemos en la obra tres formas de poder, Salomé con la seducción, su padre, con las armas y Juan con la palabra, ¿cómo ha sido ese juego entre esos tres conceptos?

Para mí esta historia es tan fascinante porque es inconclusa, todavía queda un enigma por resolver. Sabemos que debemos luchar por un mundo nuevo, como dice Juan El Bautista. Lo único que hemos hecho es beber de la vida, traducirlo en poética, pero al mismo tiempo en pensamiento, poniendo un espejo que dice: ¿de verdad queremos seguir ahí? Estamos todos ahí metidos esperando saber si somos capaces de conseguir ese mundo más justo en el que, para empezar, la mujer salga de estos siglos de silencio y pueda ocupar un lugar que todavía no tenemos.

¿Qué espera del público?

Estoy deseando ver lo que ocurre con el público, porque todo esto es para seducir a unos espectadores. Para ver si esto que hemos hecho es lo suficientemente atractivo y potente en su capacidad de seducción para que el público quiera estar ahí con nosotros, haga el viaje con nosotros porque si no, no somos nadie.

¿Cómo va a ser el montaje?

Es conceptual, no es realista. Donde pongo el foco es en las situaciones que viven los personajes, las emocionas con la que palpitan, con las que tienen que seguir contando la historia. Ellos abordan un personaje muy difícil, están desnudos con la palabra, el pensamiento y la emoción, y con eso deben crear la verdad. Todo al servicio para potenciar ese espacio mágico, lleno de una energía que se palpa, que es el Teatro Romano de Mérida.