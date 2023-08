La profesora que enseña a Mérida a hablar inglés

Un total de 8.114 kilómetros son los que separan Texas (Estados Unidos) de Mérida. Nereyda Valle Luviano, americana, profesora de idiomas, que en principio se vino a España para una estancia de 10 meses con una beca de auxiliar de conversación que le ofrecieron desde la St. Edward’s University en Austín, pero las vueltas que da la vida la llevaron a enamorarse de un emeritense y sus billetes de vuelta se quedaron en papel mojado. Está acostumbrada a que los niños y adolescentes la saluden con un hello. «En mi acadenia, el español está prohibido (risas) y mis alumnos tienen que hablarme en inglés. Los idiomas hay que aprenderlos para utilizarlos. En casa siempre hablo inglés con mi hijo y es bilingüe», asegura Valle a El Periódico Extremadura. Es la dueña de Express Yourself English Academy (ubicada en la calle Santa Lucía, La Rambla).

«Vine por amor y me quedé. Desde el principio me sentí muy a gusto, tanto con la gente como con el lugar», relata en un castellano impecable que atribuye a una mezcla entre la formación tradicional y el esfuerzo propio.

Nereyda ha puesto a varias generaciones de la capital extremeña a hablar inglés. «El secreto para aprender es recibir, recibir y recibir. Interactuar. Las conversaciones, ver la televisión y leer en inglés y tener paciencia y ser constante. Hay que pensar lo que tarda un niño en soltarse a hablar su propia lengua. No lo hace de la noche a la mañana. Cuanto antes empieces, mejor, y hoy tienes todo a tu alcance. No hay excusas. Eso sí, centrarse solamente en aprender las normas gramaticales es lo mismo que no evolucionar nada», comenta la profesora de forma tajante.

Además lo tiene claro. «Me encanta mi trabajo, pero si no tienes paciencia, olvídate de ser profesora. Pero tenerla no es estar riñendo a la gente cada dos por tres, sino tratar a cada uno de manera individual y ser paciente con su evolución. Como no observes y estimules a los alumnos de forma individualizada es difícil conseguir los objetivos. Aprender inglés es muy importante. Ya que te ayuda a moverte por el mundo», finaliza Nereyda Valle.