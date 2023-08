José Tomás no toreará en Mérida

José Tomás no toreará en la Feria de Mérida al no llegar a un acuerdo económico con la empresa que capitanea José Luis Pereda. Ya es definitivo. Tras un largo tiempo de negociaciones y muchos esfuerzos, la contratación ha sido imposible debido a las exigencias financieras del torero madrileño. A pesar de que el mundo del toro tenía puesta la mirada en la capital extremeña, el diestro ha decidido no aceptar la suma de dinero que le había ofrecido la empresa. Así lo han indicado a El Periódico Extremadura fuentes del coso.

¿José Tomás toreará en Mérida? Además, debido a la demora del acuerdo para que José Tomás pudiera hacer el paseíllo en el ruedo emeritense, a la empresa se le hace imposible cerrar un cartel con el nivel que exige esta plaza por falta de tiempo y se bajara la posibilidad de llevar a cabo una capea.