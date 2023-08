Emma Ozores: «Es un regalo trabajar en el Teatro Romano de Mérida»

La célebre actriz Emma Ozores repite por tercera vez en el Festival de Teatro de Mérida, esta vez poniéndole el broche de oro con la entretenida y multidisciplinar comedia 'El regalo de Zeus'.

¿Qué se siente cerrar la programación del Festival?

Un poco nerviosa, pero también con mucha ilusión y con ganas de que la gente vea la obra. Creo que les va a gustar mucho. Además, en un teatro como el Teatro Romano, es un regalo poder trabajar ahí. Yo es la tercera vez que tengo la suerte de poder estar.

Las comedias han funcionado muy bien esta edición, ¿cómo ve que va a reaccionar el espectador?

Pienso que les va a gustar porque es una obra entretenida y pasan muchas cosas distintas. Hay circo, hay danza, hay imágenes en 3D, el texto está muy bien, los actores son muy buenos… Todo eso lleva a un gran espectáculo y espero que así lo sienta también la gente como nosotros lo estamos viendo.

¿Cuál es su personaje?

Mi personaje es la Musa de la Comedia. Está también la Musa de la Tragedia, que es mi hermana, y luego estoy yo. Entonces, cuando hay algo problemático lo intento llevar a la comedia. Constantemente estoy luchando porque la gente lo pase bien y cuidar de los humanos, aunque no siempre resulta fácil.

¿Cómo ha sido el montaje?

Al principio tenía ganas de ver cómo se podía unir todo, porque yo leía el texto, pero no lograba visualizar exactamente cómo podía funcionar, y lo han hecho muy bien. Mis compañeros consiguen cosas increíbles con sus cuerpos, y también está muy bien hilado con el texto. Es un espectáculo que reúne todo eso.

¿Cuál fue su reacción al conocer que le habían propuesto el papel?

Mi primera reacción fue llamar a Concha y decirle: ¿pero cómo has escrito una cosa tan difícil? Está muy bien documentado, hay tantos mensajes al público de qué es la humanidad, a dónde vamos, que van a hacer reír pero también reflexionar. Yo no sabría escribir un texto con tanto enriquecimiento, me encantó muchísimo.