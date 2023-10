La periodista, escritora y experta del tarot de Mérida

Lleva casi 40 años dando voz a la actualidad de Mérida informando y entreteniendo a través de la radio a miles de emeritenses, Pilar Fernández es toda una institución de Radio Fórum. Vocación y pasión. En su opinión, el periodismo es «un trabajo que te obliga a vivir en primera persona historias buenas y malas que han hecho sociedad». Ella nació en 1959 y se crió en la popular barriada de La Argentina. Entre su casa, el Colegio Ponce de León (Giner de los Ríos) y el Instituto Santa Eulalia, donde estudió, pasó una infancia y adolescencia muy feliz. Quería ser profesora y cursó Filología Hispánica en Valencia. De vuelta a la capital extremeña, y esperando una oportunidad laboral, se cruzó en su camino la radio.

De todas las entrevistas, recuerda con cariño tres que hizo. «Fueron a Camarón, Rafael Alberti e Irene Papas», cuenta a El Periódico Extremadura. También ha contado cientos de historias pero recuerda especialmente una que le impactó. «Lo más difícil de contar fue la pandemia del coronavirus. Me costaba hablar de ello. Era una sensación que es difícil de explicar, casi ni me atrevía a preguntar qué pasaba o qué había de cierto», indica la periodista radiofónica. Su tendencia por la enseñanza se transformó aunque Pilar piensa que no son tan diferentes: «Al final se trata de contar cosas a los demás, que es lo que me gusta, de informar lo mejor posible», dice.

Pero ahí no queda la cosa, a lo largo de estos 40 años, conjuga sus quehaceres en el mundo de las ondas con el tarot y la poesía. «Aprendí a leer las cartas gracias a la madre de una compañera de piso que tuve en mi época universitaria, luego empecé a leer libros, a aprender, a practicar con la familia, con amigos y lo que fue un hobby poco a poco se convirtió en algo que se me da bastante bien. Se trata de un tema cada vez más abierto, aunque una parte de de misterio siempre debe tener, y mucha psicología», apunta.

La mayoría de la gente que acude a Pilar lo hace buscando respuestas sobre salud, dinero, trabajo y amor, preguntas muy humanas. Y como anécdota, le echó las cartas a Jesús Quintero. «Me gusta echar las cartas y ayudar a la gente, pero no me gusta manipular la vida de nadie», destaca. Mención aparte merece su gran faceta de poeta y escritora de relatos. Entre sus obras destacan: ‘África azul perfume’, ‘Mi París’, ‘Retorno a la ciudad de los espejos’, ‘Mininos’, ‘Cajas de Trueno’, ‘Ellas y Eros’, ‘Quiromancia’... Toda una enciclopedia para la voz de Mérida.