Jornada de homenaje al legado de Charo Cordero por la igualdad

En Cáceres el ayuntamiento y la diputación han querido homenajear en este 8M a la presidenta de la diputación, Rosario Cordero, que falleció el pasado 24 de diciembre y de quien han destacado su compromiso con la igualdad y con la mujer rural. En el acto institucional de la diputación, un atril vacío con una rosa sobre él, ha recordado a la diputada y presidenta de la institución, que impulsó iniciativas para reivindicar y visibilizar el papel de la mujer. En homenaje en el Ayuntamiento de Cáceres, la vicepresidenta de la diputación, Isabel Ruiz, recogió el reconocimiento póstumo del consistorio a la presidenta y alcaldesa de Romangordo y el alcalde Luis Salaya quiso dedicar también a ella su intervención: “La igualdad no se alcanza de una posición estática y eso lo sabía muy bien Charo Cordero. Ha sido un regalo para los que tuvimos el privilegio de conocerla”, destacó el alcalde que ensalzó el compromiso que tuco Cordero “para equilibrar lo rural y lo urbano”. “A mí me convenció que de no era uno u otro sino que yo representaba a un entorno urbano en una comunidad rural” recordó Salaya en el acto que se desarrolló en el Foro de los Balbos, con aforo limitado, lo que impidió que pudiera participar en él la corporación al completo. Junto a eso el alcalde ha destacado también el compromiso del Ayuntamiento para “trabajar para que Cáceres sea una ciudad igualitaria, donde hombres y mujeres gocen de las mismas oportunidades”.

Por su parte María José Pulido, primera teniente de alcalde y concejala del área de Mujer, ha lamentado las restricciones con las que se ha tenido que celebrar el evento y ha reivindicado la importancia de celebrar el 8 de marzo, “para expresar públicamente el apoyo a las reivindicaciones de igualdad y reconocer con nombres y apellidos a las mujeres que queremos las mujeres”. La concejala ha criticado la “fuerte y violenta reacción de posiciones extremas contra la agenda feminista que deslegitima la lucha de las mujeres por la igualdad” y ha señalado la importancia de la cooperación en la lucha, “estamos ante una crisis sanitaria, social y política, por eso aquellos que creemos en la democracia debemos mantenernos unidos para superar este envite”.

La periodista Elisa Blázquez recogió allí el reconocimiento Mujer 8M de este año por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres. En su intervención ha recordado la historia de María de Escobar, una mujer extremeña que llevo el trigo a América en una de las expediciones de Francisco Pizarro. “En lugar de dedicarse a luchar a sembrar y le dieron una encomienda por ello. Pero el virrey se lo arrebató por ser mujer”, explicó. “Gracias a María de Escobar y a todas las que han luchado, hoy podemos estar aquí. Gracias a todas las mujeres que piensan que una sociedad más justa es el camino. Y mi solidaridad con las que sufren. Viva la lucha de las mujeres”, reivindicó.

También se hizo entrega del galardón del año pasado, que se designó a la empresaria y presidenta de Fextur Victoria Bazaga, por su apoyo y compromiso por visibilizar la presencia de la mujer en el mundo de la empresa, y que no se pudo entregar por la pandemia. “Hubo un día en el que me di cuenta de que tenía que conseguir estar en los sitios en los que se cambiaban las cosas. Y trabajé mucho para romper nichos que estaban reservados a los hombres, para estar en los consejos, presidir asociaciones”, defendió. Recordó además que “he sido la única mujer de muchos sitios, pero ya por suerte no” y animó a las mujeres a trabajar conjuntamente por el objetivo final. “Elegid el sitio y desde él, vayamos a conseguir todas ese mundo más igualitario”, proclamó.

En el acto se han entregado también los reconocimientos del Consejo Sectorial de la Mujer a las asociaciones y personas que han trabajado a favor de la igualdad. Este año lo recogieron Bibi Cebrián (fundadora de la Asociación mujeres Aldea Moret hace 35 años), la hija de Natividad Pedrosa (que en los años 80 creó la asociación Superwoman, desde la que trabajó en la educación en la alimentación) y Encarna Chamorro, con una larga lucha por reivindicar la igualdad y la eliminación de las discriminaciones de género y la violencia de género.

Integrantes de la asociación Aspainca fueron las encargadas de leer este año el manifiesto, que ha puesto el foco en cómo la pandemia “ha agrandado las desigualdades de las mujeres y las niñas” y también que “nos ha enfrentado a desafíos y nos obliga a establecer nuevas prioridades en nuestras reivindicaciones, para no perder la senda del feminismo y la justicia social, porque no queremos que nadie se quede atrás”.

El legado de Cordero

La plaza de Santa María acogió el acto de la Diputación de Cáceres, que reivindicó el legado de Charo Cordero en la lucha por la igualdad. Una rosa sobre un atril vacío ha recordado a la presidenta de la Diputación de Cáceres en el acto presidido por el presidente de la Diputación, Carlos Carlos. La diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía, Amelia Molero, ha leído el manifiesto acordado por la corporación, en el que se ha querido recordar “a Charo y comprometernos a seguir con su hoja de ruta, que no es otra que conseguir la igualdad entre hombres y mujeres sin importar donde vivan, el empoderamiento de la mujer rural y la erradicación de la violencia machista”. Trabajadoras y trabajadores de la institución, además de los miembros de la corporación, han arropado allí a la hermana de Charo Cordero, Toñi, que ha querido estar también presente en la concentración que se ha llevado a cabo en la plaza de Santa María.

En una nota la Diputación de Cáceres recuerda además que Cordero fue la impulsora de la campaña de difusión que se ha mantenido y en la que se incluye este año un vídeo de la propia Cordero. “Ha sido y es un referente para las mujeres y, sobre todo, para las mujeres del mundo rural”, reclamó la diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía, Amelia Molero.

“Nos demostró que siendo una mujer rural, una mujer de un pequeño-gran pueblo, como a ella le gustaba decir, las mujeres podíamos llegar a donde nos propusiéramos, y así vamos a seguir trabajando desde la Diputación, vamos a seguir su legado, el trabajo que ella empezó”, recordó.