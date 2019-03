Nevado: «Cuando vi a Risto entrevistar a Arcadi me dije: Tengo que fichar a Jesús»

Elena Nevado integraba esa cifra de más del 8,1% de la audiencia de este país que el pasado 17 de febrero vio la polémica entrevista que Risto Mejide le hacía en su programa ‘Chester’ (Cuatro Televisión) al periodista Arcadi Espada, al que Mejide acabó echando del plató por los insultos que éste profirió contra las personas con síndrome de Down. El periodista consideró que tener hijos con una discapacidad es una aberración cuando comentaba su artículo titulado ‘Un crimen contra la humanidad’ en el que Espada defendía el aborto «de los fetos donde se detecte discapacidad futura».

La alcaldesa habló ayer de este asunto después de que El Periódico Extremadura publicara en exclusiva el fichaje de Jesús Bermejo, cacereño de 39 años con síndrome de down, para la candidatura de Elena Nevado a las próximas elecciones municipales por el Partido Popular. «Voy a ser sincera. Vi el programa de Risto en la entrevista con Arcadi y ese día decidí que si Jesús aceptaba venir en mi lista para mí sería un honor y por fortuna ha dicho que sí», aseguró la regidora municipal.

La candidata, momentos después de presidir el pleno de ayer, en el que por cierto se leyó un manifiesto para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down y al que acudió el propio Bermejo, confesó sentirse «muy, muy contenta de que Jesús me haya dicho que sí porque obviamente lo consulté también con su familia, pero lo que más me importaba era su respuesta y su disposición, y que él estuviera tan entusiasmado y tan contento de poder colaborar con mi proyecto es una satisfacción».

Nevado añadió que «si a lo largo de este tiempo ha habido algo gratificante» para ella como alcaldesa «ha sido el cariño recibido por cada uno de los niños, jóvenes y adultos de la Asociación Down Cáceres, y con Jesús de manera particular». Explicó que siempre había recibido de todos mucho cariño y afecto «pero es que él es un ser entrañable. Conozco mucho a su familia, conozco mucho a su hermana María José, que es compañera de profesión y de fatigas y con la que he tenido mucha relación en mi vida profesional como abogada, hemos coincidido mucho en los juzgados», relató Nevado.

La alcaldesa se planteó el fichaje de Bermejo para «hacer visible la sensibilidad del mundo down». Ante la pregunta: ¿En qué número irá de su lista?, respondió que el único puesto que está decidido es el de la candidata y que debe ser el comité electoral de su partido el que decida el lugar que ocuparán los 25 que conforman la lista. «Si no lo hago con ninguno, no voy a hacer una expepción con Jesús. Sí dejo claro que cuento con él para mi equipo, sea en un puesto alto, medio, bajo o incluso como personal de confianza». La lista se conocerá a principios de abril.

Entretanto, Jesús Bermejo (Cáceres 1980) indicó en una breve comparecencia ante los medios que estaba «muy contento». Agradeció el apoyo que le brinda su familia, su hermanos, sus sobrinos y las cofradías (colabora con la parroquia de San Juan). Consideró que formar parte de la lista es una oportunidad para defender los intereses de su colectivo. «Todos juntos y ya está», concluyó con una sonrisa.