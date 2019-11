El SES reorganiza Urgencias para garantizar la supervisión a los MIR

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha propuesto una reorganización de la plantilla del servicio de Urgencias de los dos hospitales de la ciudad (el San Pedro de Alcántara y el nuevo) para garantizar que la atención que prestan los Médicos Interno Residentes (MIR) sea supervisada correctamente. La modificación se lleva a cabo tras las denuncias de los residentes que aseguran que en estos momentos, debido a carga asistencial que soportan los facultativos titulares provocada por la falta de personal, la supervisión que se lleva a cabo es insuficiente. Esto, advierten, incide en la calidad y en la seguridad asistencial. Ante esta situación han convocado una huelga indefinida a partir del 18 de noviembre.

La modificación no supondrá aumentar plantilla pero sí poder contar a diario con un médico adjunto más de guardia (las 24 horas) y con «uno o dos más» en los turnos de mañana y de tarde, dependiendo de las necesidades. Los facultativos someterán esta mañana a votación la propuesta. Todo parece indicar que saldrá hacia delante porque los médicos así lo han transmitido ya al Servicio Extremeño de Salud (SES). «Supone aumentar presencia de médicos en las Urgencias con la plantilla que existe actualmente», afirma a este diario el gerente del área de salud de Cáceres, Juan Carlos Escudero. Aclara que, cuando abrió el nuevo complejo hospitalario, ya se contrató a cuatro facultativos. «Ahora mismo está la plantilla cubierta al completo, incluidas las bajas», insiste.

Estos tres especialistas adjuntos (el de guardia y los otros dos en cada turno) que apoyarán las Urgencias estarán en uno de los dos hospitales, dependiendo de la carga asistencial que soporten. Será la responsable de Urgencias la que decida cómo distribuirlos. «En estos momentos se necesita más personal en el San Pedro de Alcántara porque es el centro que más Urgencias sigue atendiendo, a pesar de la apertura del nuevo», asegura el gerente del área de salud de Cáceres.

La propuesta de la modificación de plantilla, si se aprueba hoy por los médicos de Urgencias, no se implantará de manera inmediata, sino que el Servicio Extremeño de Salud se ha dado un plazo de dos meses como máximo para llevarla a cabo.

Lo que no se cambiará será la estructura de trabajo en las Urgencias pediátricas. Esta es otra de las demandas de los MIR, que denuncian que este servicio está atendido por residentes de primer y segundo año que no tienen un adjunto permanente que les supervise (ellos aseguran que la normativa ministerial obliga a que los R1 y R2 tengan una revisión constante de todo lo que realizan). El SES se ha comprometido, no obstante, a intentar que uno de estos adjuntos que reforzarán las Urgencias esté siempre al lado del residente en Pediatría, cuando la carga asistencial se lo permita.

«Las puertas del San Pedro de Alcántara y del Universitario van a ser polivalentes, como en todos los hospitales de Extremadura excepto el Materno Infantil, porque parece que somos los únicos a los que les pasa esto», explica Escudero. Esto significa que los médicos de las Urgencias generales son los responsables también de las pediátricas.

Por último, los MIR solicitaban asimismo la creación de un protocolo que regule el grado de supervisión y responsabilidad que corresponde a cada uno en función del año de residencia (la supervisión será cada vez menor cuanto más años lleve y a la vez aumentará la responsabilidad). Juan Carlos Escudero afirma que las especialidades de Oncología, Neurología y Endocrino ya lo tienen preparado y el resto debe tenerlo listo antes del 15 de diciembre. Después la comisión de docencia, que es el organismo que tiene competencias en este asunto, deberá darles el visto bueno.

«huelga extraña» / «La huelga es muy extraña porque se ponen en huelga para las guardias que tienen que hacer en Urgencias pero ellos siguen haciendo otras guardias en otros sitios, y eso es extraño», añade Escudero, quien asegura no entender el motivo de las movilizaciones porque los residentes ya mantuvieron una reunión con él en septiembre y parte de sus reivindicaciones «ya las estamos cumpliendo».

Estas propuestas fueron las que presentó el SES el pasado lunes a los MIR en la reunión que mantuvieron pero a ellos no les convencieron, por lo que de momento mantienen la convocatoria de huelga. Hoy tendrán un segundo encuentro para intentar acercar posturas.

Por otro lado, la Junta de Extremadura anunció ayer que no expedientará a los MIR por sus declaraciones. Las medidas disciplinarias iban a tomarse porque el Ejecutivo autonómico entendía que lo denunciado sobre el funcionamiento de las Urgencias podría haber creado una alarma social injustificada. En concreto se referían a que de las mismas se había dado a entender que no existía neonatólogo ni pediatra de guardia. En realidad nunca denunciaron eso, sino que las Urgencias pediátricas están atendidas por residentes de primer y segundo año y en ellas no existe un médico adjunto permanente.

«Una vez que los propios MIR reconocieron que sí lo había, se produce el cambio sustancial en las relaciones y se emprende la vía del diálogo y decae la vía disciplinaria. Era muy importante que quedara claro ante la sociedad cacereña que las Urgencias del complejo hospitalario tienen un pediatra y un neonatólogo de guardia todos los días, incluidas las tardes y los fines de semana», afirma la Consejería de Sanidad.