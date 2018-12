Los extremeños Carolina Yuste, Juan Margallo y Rubin Stein, optan a los Goya

Los extremeños Carolina Yuste, Juan Margallo y Rubin Stein han sido nominados a los Premios Goya a la mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y al mejor corto de ficción, respectivamente, por los filmes Carmen y Lola, Campeones y Bailora.

La corrupción política española de los últimos años será una de las protagonistas de la 33 edición de los Premios Goya, que se celebrará el 2 de febrero en Sevilla, con "El reino", de Rodrigo Sorogoyen, como favorita, con 13 nominaciones, seguida de cerca por "Campeones", de Javier Fesser, con once.

La actriz Rossy de Palma y el actor y director Paco León han dado lectura esta mañana a la lista de finalistas, seleccionadas entre un total de 151 candidatas, en un acto celebrado esta mañana en la sede de la Academia de Cine, ante su presidente, Mariano Barroso, y una notaria.

La película inspirada en la trama Gürtel y el caso Bárcenas compite en las principales categorías, entre ellas, mejor película, dirección, guión original, montaje y actor protagonista para Antonio de la Torre que, como ya es habitual, hace doblete al ser considerado también como actor de reparto por "La noche de 12 años", de Álvaro Brechner.

También "Campeones", una divertida historia de superación que representa a España en la carrera de los Óscar y que ha sido la producción española más taquillera del año (3,2 millones de espectadores), aspira al Goya a mejor película, dirección y guion original.

Javier Gutiérrez está nominado como actor protagonista, y Gloria Ramos, una de las actrices con discapacidad que participan en ella -da vida al personaje de Collantes-, como actriz revelación.

Ante la ausencia de Fesser en la sede de la Academia, Ramos ha protagonizado uno de los momentos divertidos de la mañana, al pedir trabajo públicamente a Paco León.

La selección de títulos en liza en la categoría principal, la de mejor película, demuestran un equilibrio entre el cine comercial y el denominado "otro cine español", con mirada de autor y que triunfa en festivales, lo que puede interpretarse como señal de renovación en la institución, que en los últimos años ha incorporado nuevos miembros.

Así, junto a las taquilleras "El reino" y "Campeones", se han colado "Entre dos aguas", de Isaki Lacuesta, ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián, que también aspira a mejor dirección.

Y "Carmen y Lola", una ópera prima de Arantxa Echevarría que ha logrado igualar en opciones (8 candidaturas) a "Todos lo saben", dirigida por el oscarizado cineasta iraní Asghar Farhadi y también aspirante a mejor película.

"Para mí no es otro cine español, es el cine que me gusta, me parece 'mainstream', y creo que es lo que el público debería ver", ha dicho Lacuesta, mientras que la directora bilbaína, que debutó en Cannes con su película, ha defendido la universalidad de su mensaje de amor y empoderamiento femenino.

"Quien te cantará", de Carlos Vermut, se ha quedado fuera en las grandes categorías pero suma siete nominaciones en total, tres de ellas para sus actrices: Najwa Nimri como protagonista, Eva Llorach como actriz revelación y Natalia de Molina -que pese a su juventud ya tiene dos Goyas- en la categoría de actriz de reparto.

Nimri competirá en su categoría con Penélope Cruz ("Todos lo saben"), Lola Dueñas ("Viaje al cuarto de una madre") y Susi Sánchez ("La enfermedad del domingo"), mientras que el Goya al mejor actor protagonista se lo disputarán, junto a Gutiérrez y Antonio de la Torre, otros dos "mastodontes" (según Rossy de Palma): Javier Bardem ("Todos lo saben") y José Coronado ("Tu hijo").

Sorogoyen tampoco ha podido acudir a la lectura de esta mañana, ya que se encuentra en el Festival de cine de La Habana, según ha dicho su productor, Gerardo Herrero, otro de los ganadores de hoy con 21 nominaciones por tres películas: "El reino", "El hombre que mató a don Quijote", de Terry Gilliam, y "La noche de 12 años", de Álvaro Brechner.

La cinta uruguaya, con tres candidaturas, es una de las que compite a mejor película iberoamericana, junto a la argentina "El ángel", la chilena "Los perros" y la favorita, la mexicana "Roma", de Alfonso Cuarón.

En un año en el que más de un tercio de las 151 películas presentadas han sido operas primas, destaca el hecho de que tres de las cuatro finalistas en esa categoría son mujeres: Echevarría por "Carmen y Lola", Andrea Jaurrieta por "Ana de día" y Celia Rico por "Viaje al cuarto de una madre", además de César Esteban Alenda por "Sin fin".

La gala de entrega de los Goya se celebrará el próximo 2 de febrero en Sevilla. Será la segunda vez que estos premios se entreguen fuera de Madrid, después de que en el año 2000 viajaran a Barcelona.

Silvia Abril y Andreu Buenafuente ejercerán de maestros de ceremonia. Para Buenafuente será su tercera vez, ya que presentó las galas de la 24 y 25 edición y con ésta última logró su récord de audiencia, con más de 4,5 millones de espectadores.

El único premio que ya tiene nombre es el Goya de Honor 2019, para Narciso "Chicho" Ibáñez Serrador, creador de películas de culto del cine de género como "¿Quién puede matar a un niño?" y "La residencia", referencia para toda una generación de cineastas.