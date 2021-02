La hostelería extremeña quiere dar un paso más: abrir hasta las diez de la noche

Los ciudadanos somos LIBRES, tenemos DERECHOS...aunque el sueño de los políticos es manejarnos a su antojo como el rebaño que somos para ellos. Nos hemos sacrificado mientras la situación era crítica, pero ya no lo es. Sigamos con algunas medidas hasta que la sociedad esté inmunizada, pero medidas lógicas y proporcionales. ¿A las nueve no me contagio pero a las diez si?¿Un político puede dar una rueda de prensa sin mascarilla (no es el caso de los nuestros, precisamente), pero yo no puedo pasear sin mascarilla por un parque en el que estoy solo? Y a los adoradores del coronavirus, si no queréis ser libres y os gusta vivir atados, por mi perfecto, pero los demás queremos VIVIR, y no una "nueva normalidad", queremos la NORMALIDAD de siempre. Estoy seguro de que el dia que la mascarilla deje de ser obligatoria, habrá muchos que sigan con ella puesta. Y seguirán sin abrazar a sus hermanos. Los gobiernos han creado nuevos fóbicos. La gente con miedo es más fácil de controlar.