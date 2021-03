La ministra Maroto: Extremadura tiene opciones para la fábrica "porque tiene el litio"

CaceresSI o eres un iluso, o no eres de Cáceres... o eres un bot de Infinity Litium. Sino no se entiende que a estas alturas de la historia te sigas creyendo que en Cáceres van a crear algo más que un gran agujero, contaminación en el aire, agua y tierra para decenas de años y que van a contratar a cienes de miles de cacereños. Lo de la fábrica de baterias ya es que me rio por no llorar.