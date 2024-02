Cocinar puede suponer un verdadero quebradero de cabeza para muchas personas, incluso para aquellas a las que les gusta estar entre los fogones. La falta de horas en el día o el cansancio juegan un papel determinante en ello. Y es que cocinar requiere dedicar tiempo a la compra de los ingredientes en el supermercado, a la planificación u organización de las comidas diarias o semanales, a la propia elaboración del plato y, finalmente, a fregar los utensilios que se usen para esto o que se hayan manchado.

Es un esfuerzo considerable y una dedicación que puede incluso suponer horas para la elaboración de una comida que luego, a lo mejor, devoras en unos pocos minutos. Estas razones, entre otras muchas, terminan por llevarnos a preparar recetas rápidas y fáciles que no precisen de demasiados ingredientes. Una de las más socorridas, sin duda alguna, es la tortilla francesa.

Se trata de un plato muy versátil y que, encima, suele gustar a todos los paladares. Puedes comerla sola o acompañarla o rellenarla de cualquier ingrediente que te guste. Le pega prácticamente todo: queso, jamón, tomate, bonito, pimientos, espinacas, espárragos, setas, gambas… Además, es una receta saludable y rápida de preparar ya que no te llevará más de 10 minutos. El único inconveniente que se le puede poner es que cocinar una tortilla francesa perfecta es complicado y requiere práctica para evitar que se convierta en un revuelto y que se te pegue a la sartén. Por eso, si eres de esas personas a las que se le rompe siempre la tortilla, si ni siquiera dispones de esos 10 minutos de cocinado o si, simplemente, no te apetece tener que manchar la sartén, aquí te dejamos una manera rápida, mucho fácil y deliciosa de cocinar una tortilla francesa. Tan solo te llevará 1 minuto y no necesitarás más que un cuenco, dos platos y un microondas.

Ingredientes

- 1 o 2 huevos, en función del tamaño final que prefieras para la tortilla.

- Sal y pimienta al gusto.

- Aceite de oliva o mantequilla.

- Opcional: ingredientes extra que desees.

Lo primero que debes hacer es batir los huevos en un recipiente que podrás salpimentar a tu gusto. Una vez lo tengas hecho, unta un poco de aceite de oliva o de mantequilla, lo que más te guste, en un plato apto para microondas que vas a tapar con otro plato o con film transparente. En él verterás los huevos que acabas de batir, así como aquellos ingredientes extra que quieras añadir. Cuando tengas la mezcla lista, llévala al microondas durante 1 minuto a 850W. Una vez hayan pasado esos 60 segundos no tendrás más que retirar ese elemento con el que has tapado el recipiente y disfrutar tranquilamente de una tortilla francesa sabrosa sin la preocupación de tener que fregar después ninguna sartén.