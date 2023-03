Hace unos días, Rafa Castaño ganó 2.272.000 de euros tras completar el Rosco de 'Pasapalabra' de un tirón. Ni siquiera le dio la oportunidad a su rival, Orestes, de conocer sus preguntas. Y ahí, terminó la era de la eterna rivalidad entre ambos concursantes. Cientos de tardes compitiendo por un bote que terminó acumulando el mayor premio de la historia del programa.

Un amigo de Orestes desvela cómo se encuentra

Después de que Rafa ganara el bote, todos los ojos se centraron en él, ya que acababa de ganar un auténtico pastizal. Miles de comentarios en redes sociales, entrevistas, espacio en los informativos... Orestes, en cambio, pasó a un segundo plano. Apenas ha realizado una aparición pública tras perder el bote. Gracias a un amigo suyo, se dio a conocer la situación en la que se encontraba.

Luis de Lama, amigo de Orestes y exconcursante de 'Pasapalabra', desveló en 'Espejo Público' que el burgalés estaba "muy desanimado". También apuntaba que Orestes pensaba mucho en las palabras que había tenido pero que no había aprovechado para ganar 'Pasapalabra'. De Lama apuntó que Orestes continuaba "pensando cuando no se le vino alguna de geografía o cuando sabía alguna fuera de diccionario y no lo dijo y fue conservador y la tenía que haber dicho...". Es decir, no para de comerse la cabeza. "Entonces estará intentando encajar todas las piececitas para que su cerebro le diga venga a seguir para adelante porque sino, nos vamos a volver locos", comentaba Luis de Lama que también desvelaba a 'Espejo Público' que trató de darle "muchos ánimos" a Orestes.

Rompe su silencio

Tras la preocupación generada a la audiencia del programa y a los seguidores del exconcursante, ahora, el burgalés ha decidido desmentir los rumores sobre su estado de salud. A través de un hilo de Twitter, Orestes ha comenzado diciendo lo siguiente: "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente. Con mucha más alegría por la tranquilidad que progresivamente iré recobrando y el trasfondo tan positivo que deja en conjunto haber vivido una experiencia así de excepcional", zanja.

Asimismo, explica por qué no ha realizado apenas entrevistas tras su marcha del programa. "Sin embargo, tomé la decisión perfectamente comprensible de, tras este año y medio de vorágine, replegarme de lleno en los trajines y alegrías de mi vida cotidiana, la real, con salvo unas pocas respuestas breves que di justo el día después al canal de Castilla y León, y solo como favor a un gran amigo personal que trabaja allí".

También lanza una crítica a los medios de comunicación. "Así las cosas, es absolutamente lamentable que en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas, a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran @LuisDLama, colándolas como información de primera mano y de esos mismos días indiscutiblemente fiable, satisfaciendo la carencia de noticias por mi parte y creando para más inri una noticia sensacionalista que asegurase la expansión de clickbait."

Debido a esto, se ha visto en la necesidad de hablar. "No puedo quedarme callado. Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero ante todo contento y agradecido. Por ello, resulta tremendamente injusto que encima se acarree por extensión a mi persona este halo de victimismo sin comerlo ni beberlo."