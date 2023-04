Sálvame es uno de los programas más longevos de la historia de Telecinco. La buena acogida por parte del público hizo que fuera ganando cada vez más presencia hasta convertirse en un formato diario del han salido varios programas especiales como los viernes Deluxe o las cenas de famosos.

Y es que, lo que más caracteriza a 'Sálvame' son sus colaboradores. A lo largo de los más de 12 años que 'Sálvame' lleva en la televisión, por su plató han pasado un montón de colaboradores y periodistas. Aun así, son pocos los que siguen desde el primer día, ya que muchos han abandonado el programa e incluso, han dejado el mundo de la televisión para dedicarse a otras cosas.

Uno que recientemente ha vuelto, tras nueve meses sin pisar el plató, es Víctor Sandoval. El 25 de julio de 2022 fue la última vez que el colaborador acudió al programa de las tardes de Telecinco, pero ¿Cuál es el motivo por el que dejó intervenir? "No reconozco el programa, no reconozco ese ‘Sálvame’ en el que me divertía", declaró. "En verano me dejaron de llamar, pregunté el motivo y nadie me decía nada. Entonces, me puse a hacer otras cosas", dijo.

"Creo que este programa ya no es mi sitio (..) Yo llevaba mucho tiempo sintiéndome una mierda (..) Hay gente que se reía de mis opiniones", se sinceró. En su vuelta, ha cargado considerablemente contra Lydia Lozano.

El colaborador ha acusado a Lydia Lozano de haberlo traicionado en alguna ocasión. Pero eso no es todo, también ha asegurado que habría hecho cosas a espaldas de Anabel Pantoja, a la que ella considera amiga.

"Una persona que realmente es amiga jamás diría cosas que has dicho, ni desvelaría información que tú has dado de Anabel Pantoja", ha dicho Sandoval.

Lozano ha exigido a su compañero que contara qué cosas había dicho ella de Anabel y le ha acusado de inventárselo. Por tanto, Sandoval ha vuelto a atacar: "Si hay una persona que dice cosas que no son verdad, no soy yo. Se llama Lydia Lozano. Desde muertos que reviven, a muertos que se acaban de morir".

Fue entonces cuando la colaboradora rompía a llorar y abandonaba el plató de 'Sálvame', harta de estar allí y tener que soportar esta conversación. "Bastantes problemas tienes como para venir a echarme mierda a mí", dijo, muy afectada. "¡Que me dejes en paz! Vienes a echarme mie***. ¡Vete a la mie***!", se marchó llorando.