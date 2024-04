Ana Herminia, llega a Honduras para defender a su amor. La pareja de Ángel Cristo se enfrenta a todos aquellos que han hablado de su pareja sin pelos en la lengua, pero deseosa de ver su amado para así protagonizar un romántico momento en la isla.

La primera en pasar por 'Un circo bárbaro', la plataforma que ha montado el programa para los 'cara a cara', ha sido Marieta, con la que ha tenido una conversación de lo más directa. Le ha preguntado por qué ha dicho que no creía que se llegaran a casar y esta le ha explicado que lo ha afirmado porque Ángel solamente habla de dinero.

Tras ella, Miri ha sido la segunda concursante en encontrarse con Ana. "Es una pena que con el pedazo de concursante que tienes que te tengas que meter en todo" le decía la novia de Ángel a la chef dejándola completamente descolocada, que argumentaba haber llegado al concurso con ganas de dar lo mejor de sí y eso le ha hecho enfrentarse a su compañero en multitud de ocasiones.

"En su momento me pareciste un valiente pero ahora me pareces un traidor" le comentaba Ana a Gorka nada más encontrarse con él. Por su parte, él le explicaba que ya ha hecho las paces con Ángel tras haber resuelto sus diferencias.

El reencuentro

Finalmente, el esperado reencuentro entre Ángel y la mujer de su vida se producía protagonizando uno de los momentos más románticos y especiales de la noche en el que el hijo de Bárbara Rey dejaba al descubierto su lado más natural y cercano. Fingiendo que estaba realizando una nueva prueba, Ángel contestó una serie de preguntas con los ojos cerrados sin saber que al otro lado le esperaba Ana Herminia.

Demostrando que su amor sigue tan candente como el día que se separaron, la pareja se fundió en un largo y cariñoso abrazo en el que no dejaron de recordarse lo mucho que se han echado de menos y lo mucho que se aman. Ana animaba a su pareja mientras se fundían en un abrazo: "Eres un campeón, estoy impresionada, te amo, eres fuerte, como siempre".

"Todo está bien mi vida, todo está bien mi cielo, eres un campeón, tú puedes con eso y más" le insistía Ana. "Lo que siempre siento cuando la toco es paz" le reconocía Ángel a Carlos Sobera ante la pregunta de qué había sentido al abrazar a su chica.

"Uno no lo sabe hasta que ocurre, ahora que tengo a Ana sé que no estuve enamorado antes". Ángel insistía a su pareja: "Yo ya le he dicho muchas veces, pero ella ya sabe que me quiero casar con ella y pasar el resto de mi vida con ella".

Tras el encuentro, la pareja pudo disfrutar de una cena de lo más romántica frente al mar en la que pudieron charlar y ponerse al día después de todos estos días separados.