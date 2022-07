Como la protesta de Voltaire contra el terremoto de Lisboa, ¿protestar contra el incendio de Monfragüe sería también boutade?

En la memoria de actividades del parque de Monfragüe del año 2021, en el apartado Amenazas principales, se enumeran ocho amenazas, como la contaminación de las aguas, la sobrepoblación de herbívoros, la excesiva afluencia de visitantes en determinadas épocas del año o la tuberculosis en ungulados. La amenaza número 2, que es la única potencial (las demás son reales), es esta: «Incendios forestales: son una amenaza potencial, debido a su gran poder de destrucción, especialmente en las grandes manchas de bosque mediterráneo que posee el Parque. Afortunadamente, Monfragüe cuenta con medios de extinción y medidas de prevención de incendios forestales». No sería justo decir que dos frases (dos frases en un documento de 128 páginas) es todo lo que preocupa a los responsables de Monfragüe la amenaza de un incendio. Al fin y al cabo, se trata de una amenaza solo potencial.

Paul Valéry, demasiado poético, dijo que «la sintaxis es una facultad del alma». Pero se le entendió, aun poético, se le entendió y se le entiende. Lo que dijo es que la sintaxis es un revelador moral, en el sentido de que revela la preocupación, el interés, o lo contrario, de lo que se escribe. Léase de nuevo la amenaza número 2 de la memoria de actividades del parque de Monfragüe: «(Los incendios forestales) son una amenaza potencial, debido a su gran poder de destrucción». Y, dado que «potencial» significa lo que significa, tradúzcase: «(Los incendios forestales) pueden ocurrir o no, debido a su gran poder de destrucción». No sería justo tampoco fijarse solo en la brutalidad gramatical de que lo potencial, o sea, lo posible, lo es por su gran poder de destrucción, como se afirma. Bastará con la dejadez, corroborada con la frase final, esencialmente política: «Afortunadamente, Monfragüe cuenta con medios de extinción y medidas de prevención de incendios forestales». Medios, medidas.

Como advirtió Ferlosio, la boutade de Voltaire (protestar contra un terremoto) fue boutade solo en apariencia. Por lo mismo, protestar contra el incendio de Monfragüe es protestar contra la idea de que «las catástrofes que no tienen remedio no son catástrofes», precisamente el enunciado que sugirió Ferlosio para explicar por qué la protesta de Voltaire contra el terremoto de Lisboa no fue boutade, sino «una respuesta anticipada contra el claudicante principio de realidad».

Boutade o no, nada mejor para sustituir la protesta por la queja que seguir la cronología del fuego: Las Hurdes, Monfragüe, Sierra de Gata, Valle del Jerte.

*Funcionario