Polarización

Lula ha ganado las elecciones brasileñas y Bolsonaro aún no lo ha reconocido. Mientras los partidarios del vencedor llenan las calles con su alegría, los camioneros cortan carreteras y paralizan el país, mitad contra mitad. Según el primero se trataba de una elección entre democracia y barbarie; según el otro, más metafísico él, entre el bien y el mal. Por no cambiar de continente, en EEUU Biden advierte a las empresas petroleras y gasistas que él es tan capitalista como cualquiera, pero que les impondrá nuevos impuestos si continúan lucrándose con la guerra de Putin, que diría María Jesús Montero. Sin embargo es más que probable que pierda el control de la Cámara de representantes el próximo 8 de noviembre y no pueda cumplir su promesa o amenaza o como usted quiera verlo, amable lector.

Ya en Europa, no sé si todo el Reino Unido está polarizado pero desde luego que sí el partido gobernante, con su peculiar juego de tronos fratricida cuyo final quizá aún no haya llegado. Media Francia aborrece a Macron a pesar de que su gobierno lleva ya superadas cinco mociones de censura en la última de las cuales Le Pen votó lo mismo que Mélenchon. También ayer martes hubo elecciones en Dinamarca, con fama de civilizado y estable. Pero parece que el país --con permiso de Bután-- más feliz del mundo, cuyo gobierno sacrificó a finales de 2020 millones de visones y cuya primera ministra se llevó una amonestación de Parlamento por declaraciones gravemente engañosas, presenta al igual que otros, una gran igualdad entre los bloques. Por último, en Oriente próximo, Israel celebra sus quintas elecciones desde 2019 sin visos de resolver el bloqueo político y los sondeos apuntan a un empate a favor y en contra de Netanyahu. Aquí en España, ya en modo campaña, Sánchez es un tramposo, con Feijóo, el insolvente, no se puede ni jugar al parchís y Díaz se emociona por quitarle a los requetemuertos sus medallas. Pero un 63 % de los españoles frente al 48 de europeos confiesa padecer ansiedad económica. En eso los que tanto se pelean sí que nos han puesto de acuerdo. *Profesora