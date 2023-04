En estos tiempos de camuflajes, espejismos e inteligencias artificiales que suplantan con cierto éxito la creación artística, quisiera llamar la atención sobre unos músicos extremeños de talento que acaban de sacar nuevo trabajo. No son un grupo más y no les dedicaría una línea si no destacaran por su originalidad y maestría. Swing Ton ni Song presenta disco el próximo 30 de abril en el Corral de las Cigüeñas. Como todo ha cambiado en la mundo de la música ya se puede escuchar en las plataformas habituales. Yo ya lo he hecho. Creo que nunca he oído una banda que le haya cogido tan bien el punto al sonido New Orleans, al dixie y por supuesto al swing como ellos. Frente a los artificios, las baterías programadas sin alma, los efectos de estudio y las artimañas de márquetin, ellos demuestran que la música sigue siendo el mejor alimento para el espíritu. Siempre han sido originales. Tienen un curioso repertorio de villancicos adaptados a la cadencia rítmica irregular de las corcheas y semicorcheas.

Su No hay dos swing tres es un homenaje a los grandes del género Paul Barbarin, Turner Layton, Jimmy McHugh, Thomas Wright… y muchos más músicos de carretera y manta, de esos que sienten el jazz como una forma de vida. Oír este disco levanta el ánimo y eso en los tiempos que corren es toda una proeza. Y este milagro viene de la mano y el conocimiento de musicazos como Juanlu González. ¡Qué feeling tiene su saxo! Gonzalo Barrera, la elegancia pura entre pianos y fortes a la guitarra; Luis Sanz al contrabajo es el amo del walking bass. Lo de Rafa Huertas a la batería sencillamente es de otro mundo… Y la voz de Aurora Samino llena de personalidad y potencia todos los temas, con un gusto exquisito y propiedades mesméricas. No hago recomendaciones musicales al buen tuntún. Swing Ton Ni Song merecen una escucha atenta y su disco es una maravilla. El día 30 de abril tenemos una cita con la buena música.