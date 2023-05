Evocación de Pepe None y la feria

Los fastos del Centenario de El Periódico Extremadura nos llevan a recuperar desde hoy la caseta del diario en la Feria de Cáceres después de un paréntesis de décadas. De hecho, en la memoria tengo el recuerdo difuminado por la lluvia de los días de Pepe None, un artista emeritense que dejó un gran sabor de boca a cuantos le vieron actuar en nuestra caseta durante cinco años. Yo entonces era un recién llegado al diario. Fue gracias a estas actuaciones con sombreros imposibles y desproporcionados las que propiciaron a él y su orquesta Cristal fama por toda la región a lo largo de tres décadas. Incluso llegó a hacer giras por el país.

Pepe None, auténtico hombre-espectáculo, debía su nombre artístico a que era el distribuidor de los productos Danone. Empezó con parodias que adobaba con rumbas y pasodobles. Después se añadieron más miembros a su orquesta, vinieron las ferias con El Periódico Extremadura, y su paso por radios y televisiones de la región como presentador. Caracterizado por un mostacho enorme y una querencia a los focos única, se transformaba en escena y era muy difícil no sonreír ante su desparpajo. Sus actuaciones en la Feria de Cáceres están en la memoria de todos, aunque durante una de ellas Fernando Esteso se subiera al escenario en no muy buenas condiciones y le rompiera uno de sus sombreros, cosa que generó un momento tenso entre artistas. Pepe None (que por una errata apareció una vez en el periódico como «Pene None y los miembros de su orquesta») se retiró en 2009, cansado de tanta carretera y manta. Mi más grande admiración por estos genios de la escena, absolutamente autodidactas, que nos pusieron una sonrisa con su talento. Desde hoy vuelve el talento a la Caseta del Centenario del Periódico Extremadura. Vaya y disfruten. No estará Pepe None, pero se lo pasarán igual de bien con la programación, ajustada a los gustos actuales. Feliz Feria de San Fernando a todos.