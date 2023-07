Empresarios y lo que nos viene

Con unas pocas horas de diferencia, se ha celebrado la vigésimo octava edición de los Premios Empresario de El Periódico Extremadura y se ha anunciado el acuerdo entre el PP y Vox para formar gobierno en la región.

Por regla general, el empresariado es más proclive a un gobierno de derechas, así que lo más probable es que se haya alegrado de la noticia. De hecho, María Guardiola, la que será salvo cataclismo la nueva presidenta de la Junta de Extremadura, fue el centro de todas las miradas e imán de conversaciones en la fiesta empresarial de este diario centenario.

No hay duda de que los empresarios son el motor de la región extremeña. Es de valorar la valentía de emprender y el afán de superación y de ir más allá, a conquistar mercados internacionales sin levantar los pies del suelo y manteniéndose fieles a la tierra.

Cada año, desde hace ya veintiocho, el Periódico Extremadura les premia por unos logros que al final son de todos los extremeños porque el empresariado genera riqueza y, sobre todo, empleo. Ahora bien, no se puede dejar de insistir en la necesidad de que este no sea un empleo precario sino remunerado en consonancia con el trabajo realizado para que no se convierta en una explotación solo para que, como se suele decir, los ricos sean más ricos y los pobres, más pobres.

En este sentido, al final María Guardiola ha cedido y le ha dado a Vox una consejería, la de Gestión Forestal y Mundo Rural. No es desdeñable, dada la importancia del mundo rural en Extremadura y de la gestión de los montes, sobre todo para evitar que, año tras año, se repitan unos terribles incendios que, además de suponer evacuaciones y pérdida de bienes a los vecinos de las zonas afectadas, dañan al medioambiente, al turismo y, por extensión, a toda la región.

Así pues, empresarios y el resto de la población estamos expectantes por lo que llegará con el acuerdo de PP y Vox. ¿Realmente veremos una mejora en el empleo, la economía, las oportunidades y un freno a la despoblación? ¿Será el maná que promete Guardiola?

Ojalá. Tiene Guardiola un reto importante por delante y, de momento, ha tenido que achantarse y dar una consejería a quien dijo que no se la daría. ¿Hasta qué punto tendrá que plegarse a Vox para poner en práctica sus políticas y su programa? Habrá que verlo. Al menos le daremos el beneficio de la duda.