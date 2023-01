Plasencia ha perdido en diez años más de 1.700 habitantes

Plasencia lleva perdiendo población desde el 2013 y, en la última década, un total de 1.755 personas se han dado de baja en el padrón de habitantes.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística señalan que el 1 de enero del 2022 había 39.247 personas empadronadas, es decir, por debajo de las 40.000, cuando desde el 2011 y hasta el 2018 superaron esa cifra. Incluso, los años 2011, 2012 y 2013, los habitantes de Plasencia estaban por encima de los 41.000.

En los últimos diez años, solo ha subido la población en el año 2012 porque empezó con 41.002 habitantes y, al año siguiente, había 41.047.

A partir de ese año, solo se han producido descensos de población y el del 2021 ha sido el mayor de los últimos cinco años. Porque Plasencia perdió ese año 311 habitantes, mientras que en el 2020 perdió 302, en el 2019, 53, en el 2018, 228 y en el 2017, 219.

Críticas por la "sangría" poblacional

Mientras que el gobierno local ha preferido no hacer una valoración de estos datos, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, habló en el último pleno de «sangría» poblacional y afirmó que en Plasencia «no se están creando oportunidades para la gente joven, alternativas, no se está gestionando bien».

También Esther Sánchez, alcaldesa de San Gil, ha valorado los datos de población del INE para solicitar «un plan integral que revierta esta situación», un plan que pasa por «la realización de un análisis y diagnóstico riguroso y preciso», que cuente con las dos entidades locales menores y recoja «un impulso municipal comprometido para recuperar músculo comercial e industrial y una adecuada gestión de los recursos».

También los miembros de Manifiesto x Plasencia han señalado que los datos muestran «la necesidad de buscar soluciones urgentes en un contexto de crecimiento en el resto de Extremadura y de España y de necesario cambio de modelo productivo favorecido por los fondos europeos».