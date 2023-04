Esther Sánchez: "he elegido al PSOE porque tiene la posibilidad real de cambiar las cosas en Plasencia"

"Era el momento de decidir entre una opción personalista o un equipo que tuviera una posibilidad real de cambiar las cosas, que es para lo que estamos aquí". La afirmación la ha hecho este lunes Esther Sánchez Tapia, alcaldesa de San Gil, que va de número 4 en la lista del PSOE de Plasencia para las próximas elecciones municipales.

Sánchez no se había pronunciado hasta ahora sobre su salto al PSOE, después de que en las últimas municipales liderara una candidatura independiente, UCIN. Ahora, también entra en la lista socialista como independiente y del mismo modo lo hará como candidata a la alcaldía de San Gil, con las siglas del PSOE, que contará con 5 personas independientes y 5 reservas.

Desde el 10 de marzo, en que la asamblea local del partido en Plasencia aprobó la candidatura, Sánchez no había manifestado su postura. Antes, había dicho que había recibido muchas ofertas y este lunes lo ha repetido. Se ha mostrado "muy agradecida" y ha señalado que "muchas opciones daban más protagonismo a mi figura, pero no estoy aquí para eso".

La prioridad, Plasencia

En su opinión, "Plasencia no puede permitirse un segundo más estar en esta situación de indolencia. Hace falta un equipo de gobierno cuya prioridad sea Plasencia y no alguien que ha dicho por activa y por pasiva que no quiere estar y que si está es porque no le queda otra", ha manifestado en alusión al alcalde y candidato del PP, Fernando Pizarro.

Según ha señalado, "que tenga experiencia en gobernar y sepa qué es la gestión pública" solo se da con el PP y "con el PSOE conmigo y el PP me demuestra reiteradamente que no funciona. Estoy aquí para trabajar por San Gil y por Plasencia y para que me besen y abracen mis hijas y, si las familias se van, sea porque quieran y no porque la ciudad las eche".