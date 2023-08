El Festival Folk de Plasencia cierra la edición de este 2023 con multitud de público.

La vigesimoséptima edición del Festival Folk de Plasencia ya se ha despedido de la capital del Jerte, y la última noche volvió a confirmar la buena acogida del festival y la pasión por la música folk que desprende la ciudad.

El telón lo abrieron Uxía y Javier Ruibal, comenzando con sonidos más tranquilos y que, a lo largo de la noche, mutarían en buen rollo y música que invita a bailar. Uxia, gallega, y Javier Ruibal, andaluz, dejaron patente su devoción por la poesía de Rosalía de Castro y Federico García Lorca, demostrando en el escenario una profunda admiración mutua, similar a la que se profesaban los insignes poetas a los que homenajean en cada actuación... Poesía, guitarras, percusión e influencias de la música tradicional brasileña hicieron las delicias de los asistentes a Torre Lucia, justo antes de emprender el único viaje internacional de la noche, con destino a Irlanda, y de la mano de Four Men & A Dog, con los característicos sonidos del folklore irlandés mezclados con otros estilos, como rap rock sureño, jazz, blues. bluegrass, polka, country swing e incluso salsa, una mezcla cargada de energía y buen rollo capaz de enchufar al público.

Como cierre de cartel, viaje de vuelta a nuestro país, con The Fatty Farmers, un estallido a ritmo de rock, country, halkan y grandes dosis de música irlandesa, convirtiendo el escenario de Torre Lucia en una auténtica fiesta, algo que este particular y reivindicativo grupo ya ha conseguido a lo largo de todo el mundo, en numerosos festivales internacionales. La noche del sábado puso el broche de oro a un Festival Folk que consiguió que las buenas previsiones del Ayuntamiento de Plasencia respecto a la acogida se tornaran realidad. La ciudad ha demostrado durante tres días, su apoyo a las iniciativas culturales.como en este caso, a un festival que pone en valor las raíces culturales y el acervo cultural no solo de Extremadura, sino de rincones de todas partes del mundo. Un éxito que invita a pensar que la futura vigesimoctava edición del festival es ya un hecho.