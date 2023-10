La nueva voz de la salud mental en Plasencia

Consideran que son los árboles de un bosque desierto porque nadie les ve y, "cuando lo hacen, es para cosas malas, el día que se quema el bosque es cuando sale en las noticias". Por eso, han bautizado a su nuevo proyecto Feafes-radio. El bosque desierto, una iniciativa para que se escuche la voz de las personas con enfermedad mental de Plasencia y la zona norte.

Según explica Nuria Cáceres, coordinadora técnica de Feafes Plasencia, la idea surgió hablando con las personas que acuden a la asociación (frente al hospital) de qué tipo de talleres les gustaría realizar. "Me decían que nunca pueden dar a conocer lo que piensa, sus ideas. Quieren que la gente les escuche y por eso decidimos hacer una radio".

Como no tenían la financiación suficiente, se pusieron en contacto con el Círculo Empresarial Placentino. "Les expusimos el proyecto y el presidente y la junta directiva no tuvieron ninguna duda. Ellos lo financian íntegramente y nosotros ponemos la instalación y los voluntarios".

Eugenio Hernández preside el Círculo en Plasencia y destaca que la idea les gustó por muchos motivos. "Feafes es una asociación local, que presta ayuda a nuestra sociedad y es una forma de echarles una mano. Nos alegra que salga adelante porque además, cada día hay más personas con alguna enfermedad mental, más o menos grave y para los usuarios puede ser una motivación, una especie de terapia".

Mamen González, miembro de Círculo y con experiencia en radio, se ha encargado de todos los aspectos técnicos de la nueva radio. Así, ya tienen una pequeña mesa de sonido, un ordenador y los micrófonos. Además, las personas que acuden a la asociación han cubierto el estudio, antiguo despacho de Nuria Cáceres, con hueveras cedidas por la placentina Huevos Mateos, que han decorado y faltan los últimos elementos y detalles.

Abiertos a publicidad privada

Su idea es comenzar a emitir este mes de octubre, aunque no saben si llegarán a tiempo para el día 10, en que se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.

Rodrigo Pastor, voluntario de Feafes, será el responsable de la radio y explica que la intención es grabar un programa cada 15 días, de unos 20 o 25 minutos de duración, que después colgarán en sus redes sociales, su página web y su canal de YouTube. Capitán Troner pondrá la música altruistamente y "será algo fresco, divertido, con entrevistas a personas de Plasencia y alguna tertulia". El primer entrevistado ya lo tienen claro, Eugenio Hernández, "en agradecimiento por su apoyo total al proyecto". No obstante, los contenidos los decidirán los propios usuarios porque el objetivo final es "que se escuche su voz", insiste Cáceres.

Además, como cualquier radio, contará con cuñas publicitarias, en principio, del Círculo Empresarial, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia, de quienes reciben subvenciones. Pero están abiertos a poner cuñas de cualquier empresa privada que quiera colaborar. "Si alguna está dispuesta, que contacte con nosotros". Todo lo que consigan económicamente lo destinarán a la asociación y sus usuarios.

De momento, acuden a la asociación entre 30 y 35 personas y Cáceres destaca que "está viniendo mucha gente nueva, sobre todo a partir del covid y cada vez más jóvenes, aunque nosotros no podemos atender a menores de 18 años".

Feafes Plasencia se encuentra en un pabellón del recinto Valcorchero desde el 2005 y la preside Urbano Núñez desde el 2002. Es un "centro abierto, no un campo de concentración. Aquí se viene a desconectar, no a hablar de la enfermedad mental". En plantilla, tienen una técnico/coordinador y una monitora y el resto del personal es voluntario porque las ayudas no dan para más. Lo que más necesitan es un psicólogo dado de alta como tal porque incluso "se nos ofrecen para hacer prácticas, pero tenemos que rechazarles porque no tenemos ningún psicólogo que se las pueda firmar", señala la técnico.