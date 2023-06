Dice el Manual de Oslo, algo así como la Biblia para medir las actividades científicas y tecnológicas, que una innovación es un nuevo o mejorado producto o proceso (o una combinación de ambos) que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores. Pero introducir algo nuevo, en contra de lo que pueda parecer, no siempre tiene que ver con la ciencia o la tecnología. Existen otros tipos de innovaciones, las llamadas `soft´ en la jerga del sector, que nada tienen que ver con lo tecnológico. La innovación social, aquella que mejora el bienestar de personas y comunidades; la cultural y creativa, que atañe a la creación de valor desde el arte y la creatividad; o la no impulsada con la I+D y que tiene su origen en una investigación menos formal, son algunos ejemplos de ello. Ahora, este tipo de proceso también se mide en la empresa, y FUNDECYT – PCTEX y la Universidad de Extremadura se han aliado con un consorcio de siete países europeos para radiografiar la innovación, la tecnológica y la que no lo es, en el tejido empresarial extremeño. El resultado del estudio, realizado en el marco del Proyecto PASSPARTOOL, que involucra a regiones de Italia, Lituania, Países Bajos, Irlanda, Polonia y Finlandia, es revelador: en Extremadura la actividad innovadora se centra fundamentalmente en el ámbito no tecnológico.

Para llevar a cabo el análisis, se ha encuestado a cerca de 400 empresas de la región a lo largo de 2022. Un 55,85% de ellas han declarado procesos de innovación en su actividad. No es mala cifra, crece respecto al 49,22% de 2017 y ya podemos afirmar que, al menos, más de la mitad de nuestras empresas son capaces de innovar. Del estudio también se extrae que más del 80% de las empresas innovadoras realizaron algún gasto en actividades de innovación no tecnológica, inversión que se centra fundamentalmente en la adquisición de equipo y maquinaria, software, derechos de propiedad intelectual o edificios para las actividades innovadoras distintas de la I+D. Además, y durante el periodo 2019-2021, un 40,2% de las empresas que se declararon innovadoras señalaron haber introducido algún tipo de innovación tecnológica, mientras que un 23,5% optó por la no tecnológica. Un 36,3% de las empresas encuestadas afirmó incorporar ambos tipos de innovaciones en su actividad. Si tomamos una franja temporal resulta fácil comprender la importancia de la `softinnovation´ en nuestras empresas: la tasa de innovación no tecnológica viene incrementándose con una variación acumulada de más de 6 puntos porcentuales entre 2017 y 2022, pasando de un 72,20% a un 86,19%. Estas cifras también ponen de relieve que la tendencia extremeña difiere de la nacional, donde el esfuerzo inversor se materializa fundamentalmente en actividades de I+D interna. Según el INE, el 59,3% del gasto en actividades innovadoras de las empresas españolas se concentró en actividades de I+D, tanto internas como externas, mientras que el 40,7% restante se orientó a acciones relacionadas con la ingeniería, diseño y creatividad, marketing y valor de marca, actividades relacionadas con la propiedad intelectual, actividades de formación de los empleados, desarrollo de software y bases de datos, y adquisición y arrendamiento de activos tangibles, todas ellas en términos de innovación no tecnológica. La importancia de monitorizar nuestra innovación El consorcio internacional se ha apoyado en los datos obtenidos por la Cátedra de la Innovación de la Universidad de Extremadura, integrándolos después de un riguroso análisis en el Observatorio de la I+D+i de la región, una herramienta que ofrece información actualizada y veraz de la realidad extremeña en materia de I+D+i. La participación extremeña en PASSPARTOOL también ha permitido, más allá de este estudio, dar respuesta a uno de los grandes retos de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura: medir nuestra capacidad de innovación de una forma aún más precisa. Esta estrategia, conocida como RIS3 Extremadura, no es sino la hoja de ruta que dicta en qué somos realmente buenos y en qué vamos a serlo de cara a Europa y a la inversión de los muchos fondos que sueltan a las regiones. Además de ser de obligado cumplimiento, la estrategia pretende impulsar el desarrollo económico y social de la región desde de la investigación y la innovación. La clave está en identificar y potenciar los sectores en los que Extremadura tiene fortalezas y ventajas competitivas, también desde un prisma empresarial. Una vez identificados los sectores clave, se definen áreas de investigación y desarrollo en las que se busca fomentar la innovación, y que, en nuestro caso, están relacionadas con la agroalimentación, la salud y el bienestar, las industrias culturales y el turismo.Y en consecuencia, se pueden descubrir ámbitos de oportunidad de la región en los que se hace necesario desarrollar capacidades empresariales, como la transición ecológica y la digital. Y es que el asociacionismo de regiones europeas (y la financiación a través de programas específicos como InterregEurope) ha contribuido a la mejora del sistema de seguimiento y evaluación de la RIS3 Extremadura. Ahora podemos medir de forma más clara y eficiente la innovación generada en la región, muy especialmente la no tecnológica. Porque hoy nadie duda de la innovación como uno de los principales motores del dinamismo social, el desarrollo económico y los avances en la productividad de las empresas. Y si no medimos, no sabremos donde debemos concentrar esfuerzos, ya sean públicos o privados, para impulsar un tejido industrial con algo que decir en este mundo hipercompetitivo. * BORJA CÁRDENAS TOBÍAS Responsable de Comunicación de FUNDECYT-PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXTREMADURA