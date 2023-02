Amazon se ha convertido en un lugar esencial para salvarnos del apuro en el último momento si no encontramos regalos para ocasiones especiales. El lugar perfecto para encontrar detalles que regalar a parejas, madres, padres, hermanos... y hasta yernos. Pero lo mejor, es que si no estás seguro del producto que vas a adquirir, puedes mirar las reseñar y conocer la opinión de los que ya lo han comprado.

Recientemente, una de estas reseña se ha viralizado en redes sociales. El tuitero Roberto Deglané (@robertdelagne) la compartió en Twitter: "Estaba mirando un reloj en Amazon y me he enamorado de esta reseña".

La reseña estaba escrita por un tal Enrique y tenía como título: "El chaval alucinó". De seguido, se podían leer sus palabras al completo: "Se lo regalé al novio de mi hija por su cumpleaños. Porque este sí, este me cae bien. No como los otros tres anteriores, a cual de ellos más vago, chulo y maleducado, era verlos entrar por la puerta… y me daban ganas de partirles en la espalda una barra de hierro y luego decir: ¡Ups, perdona, no te he visto!".

"Bueno, que me desvío del tema. El chaval quedó encantado, le gustó, lo miraba y remiraba ahí, en su muñeca, reluciente, con su pañito para limpiarlo, su elegante caja, su mirada lo decía todo, gracias, gracias… No se lo esperaba", continuó explicando el padre en la reseña del reloj.

Es más, el hombre explicó las ventajas que tenía haberle regalado aquel reloj al nuevo novio de su hija: "Ahora, gracias a este reloj le puedo pedir cualquier cosa. Ayúdame a colocar leña, y el chaval me ayuda. Sube a esa escalera y limpia la canal y el chaval lo hace. En fin, que me hacía falta un yerno así y un reloj como este. Cómpralo, no te arrepentirás".

El tweet acumula más de 8 millones de visualizaciones y 160.000 ' me gustas', además de miles de comentarios riéndose por la reseña en cuestión.