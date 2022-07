Christina Rosenvinge: "Este papel es la llamada con la que uno sueña toda su vida"

-¿Qué expectativas tiene para el estreno de la obra?

-Tengo muy buenas expectativas, creo que es una obra impactante donde los aspectos técnicos han sido muy complicados. Tiene la complejidad de un concierto de rock y de una obra de teatro unidos.

-¿Cómo definiría a su personaje?

-Mi personaje es Safo, la primera cantautora de la historia. Sabemos muy poco de ella, así que lo que hemos hecho ha sido no atribuirle nada de lo que le han atribuido durante los siglos. Ella sola se explica con sus propias palabras, observa y cuando habla, habla a través de sus versos, no le hemos inventado una personalidad que desconocemos. Me he metido en su piel hasta el punto de que cantar sus palabras me convierte automáticamente en ella. Es algo muy bonito porque simplemente con comprender lo que escribe eso ya te lleva a imaginarte como era, una mujer apasionada que celebraba la vida.

-¿Qué fue lo que le impulsó para hacer este papel?

-Fue un proyecto que me ofrecieron. Normalmente cuando te ofrecen cosas no suelen ser tan apetecibles y tampoco te dan libertad total, así que fue una llamada mágica. Es una llamada con la que uno sueña toda la vida.

-¿Qué le supone actuar por primera vez en un teatro como este?

-Es algo fabuloso. Cuando me lo ofrecieron me acordé de cuando estuve en Pompeya: me puse en medio del anfiteatro a cantar y tenía muy buena acústica. Y ahora me parece que todo eso era una premonición de esto. Tener la oportunidad de poder estrenarlo en Mérida es algo sagrado para mí.

- ¿Cómo ha sido trabajar con sus compañeras, Marta Pazos y María Folguera?

-Pues muy bonito, a María la conozco mucho porque somos muy amigas; a Marta no la conocía, pero ha sido un gozo total. Ella es como un tractor que siembra ideas constantemente y ha sido muy divertido porque hemos estado en un pimpón de ideas. Hemos tenido una simbiosis muy linda, no ha habido ningún tipo de conflicto en la creación de este espectáculo y eso es algo muy difícil.