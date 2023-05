El nuevo año le ha devuelto la ilusión a Tamara Falcó en el terreno sentimental, pero no con un nuevo amor como podría ser Hugo Arévalo, sino con su ex, Íñigo Onieva, con quien rompió en septiembre de 2022 a los pocos días de comprometerse por una infidelidad. Sin embargo, meses después se confirmó la vuelta de ambos como pareja y anunciaron su boda, otra vez.

Parecía que todo iba bien, sin embargo, un nuevo varapalo golpea el compromiso de Falcó y Onieva. A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Una impactante noticia de última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- ha anunciado a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

Tal y como adelanta en exclusiva el diario 'El País', la exclusiva marca de moda bilbaina, liderada por Sofía Arribas y Saioa Goitia, ha decidido romper su acuerdo con la socialité y no continuar con la creación de su vestido de novia porque "nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

Sin palabras y pensando que le estaban gastando una broma. Así se ha quedado Vicky Martín Berrocal al enterarse de que su amiga Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia a tan solo 54 días de su boda con Íñigo Onieva.

Con una agenda profesional repleta, la diseñadora ha tenido un martes de lo más ajetreado, y tras grabar 'El show de Bertín' en Canal Sur -programa en el que colabora- protagonizaba una firma de su libro 'La felicidad no tiene ni talla ni tiene edad' en una conocida librería de Sevilla. Compromisos que la tuvieron tan ocupada que no se había enterado del auténtico bombazo del día: la firma 'Sophie et Voilà' había rescindido su acuerdo con Tamara para confeccionar su traje de novia por las exigencias de la marquesa.

"Eso me lo estáis contando de broma, es una broma vuestra. Me he metido a grabar con Bertín a las ocho y media de la mañana, me han sacado de ahí en un coche a las cinco, he venido aquí a las seis. Son las ocho y cuarto y me estáis contando una historia. ¿Hoy no es el día de los santos inocentes" ha afirmado alucinada y sin dar crédito cuando le hemos preguntado qué le parecía que la hija de Isabel Preysler se haya quedado sin vestido de novia.

Invitada a su boda, Vicky no ha dudado en ofrecerse para ser la diseñadora que la vista en su gran día: "Me encantaría claro, es amiga. Yo la quiero, la amo, es muy amiga". ¿A quién no le gustaría vestir a Tamara? No entendéis, además de que es maravilla, además es amiga y le tengo un cariño especial, es que es muy niña. Entonces a mí me encantaría pero como a todos, imagino" ha reconocido, postulándose así como una de las candidatas a diseñar el look nupcial de la socialité.