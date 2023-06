Ana Obregón volvió a España el pasado miércoles con su nieta Ana Sandra en brazos tras haber sido protagonista de uno de lo temas más comentados del año, que deriva de una de las mayores polémicas a nivel social: los vientres de alquiler. Cabe destacar que en España es una práctica ilegal, por esa razón, la niña ha nacido en Estados Unidos, concretamente en un hospital de Miami.

Tras venderle la exclusiva a ¡HOLA! y revelar que se trata de la hija de su hijo fallecido, Aless (por lo que ella sería su abuela), Ana ha regresado a España y ha reaparecido este miércoles ante los medios de comunicación para presentar 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella se encargó de continuar. Además de hablar sobre este asunto, la actriz también ha respondido a varias preguntas sobre el nacimiento por gestación subrogada de su nieta Ana Sandra, a quien se ha referido como "un milagro".

Ana Obregón presentó hace una semana ante los medios de comunicación 'El chico de las musarañas', el libro que empezó a escribir su hijo Aless y que ella se encargó de continuar. Además de hablar sobre este asunto, la actriz también ha respondido a varias preguntas sobre el nacimiento por gestación subrogada de su nieta Ana Sandra, a quien se ha referido como "un milagro".

También, este domingo realizó una firma de libros en Madrid para firmar los ejemplares de esta obra, pero no ha salido como ella esperaba. Otra polémica más ha sacudido a la televisiva. Estaba previsto que acudiera a la caseta de la feria para firmar ejemplares a las tres de la tarde, pero varios seguidores llegaron horas antes para hacer cola "Llevamos aquí desde las ocho de la mañana", decían algunos seguidores, según LNE.

Lo peor fue cuando se conoció que la Obregón sólo firmaría 150 ejemplares, con lo que muchas de las personas que acudieron a la feria del libro con la intención de llevarse el libro de la presentadora con dedicatoria no lograron su objetivo. Incluso, habiendo estado horas esperando.

Una experiencia extraña

Obregón desveló la semana pasada algo que sorprendió a todo el mundo. "Me estaban intentando convencer pero yo no estaba muy segura porque no sabía si tendría fuerzas. Este libro es una catarsis pero, he tenido que revivir momentos profundamente dolorosos. Bien, pongo mi móvil sobre la mesa y de repente empieza a sonar. Miro y ¿de quién era la llamada?" Resulta que era Aless Lequio, su hijo fallecido. Su nombre aparecía en la pantalla, asegura convencida. Una llamada desde "el otro lado". Resulta que el terminal llevaba dos años cerrado en un cajón... pero, hay más.

Hay testigos de este momento, asegura Ana. La directora de no-ficción de la editorial toma la palabra: "Era de Aless. Ana se lo enseñó primero a Susana, que se echó las manos a la cabeza y, muy nerviosa, nos enseñó el móvil sonando". Obregón lo interpretó como una señal divina: "Me dije que tenía que hacerlo porque es lo que quería mi hijo. Con esto cierro sus tres deseos: sobre todo, tener una hija y después que se publicara su libro y abrir una fundación con su nombre para investigar el cáncer".