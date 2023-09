Isa Pantoja se ha 'cansado' de justificar a su madre. Y tras su sonada ausencia en el concierto de Isabel Pantoja este sábado en Sevilla, ha confirmado en 'Vamos a ver' lo que era un secreto a voces que hasta ahora nunca había querido admitir en público: No tiene relación con su progenitora y es consciente de que sería casi un milagro que la tonadillera asistiese a su boda con Asraf Beno el próximo 13 de octubre.

Aunque en un primer momento Isa aseguró que si no fue al concierto es porque "no he tenido lo que yo necesitaba" ha acabado por reconocer -después de que su compañero Antonio Rossi revelase que le pidió dos invitaciones y la cantante no le contestó- que, aunque "no hace falta que me inviten para ir", la falta de contacto con su madre fue determinante para que decidiese no asistir: "Ir por narices, acudir a su camerino y montar el show era exponerla a ella... y no creo que sea lo mejor".

"Para vosotros, Isabel Pantoja es la artista... pero para mí, antes es mi madre y luego la artista" ha afirmado abatida, confesando que "me planteé ir al concierto porque quiero que venga a mi boda, quiero hablar con ella. Pero no fui porque esperaba una respuesta de ella y no la tuve. No tenemos relación" ha reconocido.

Y por primera vez, y tras meses dando la cara por Pantoja, Isa ha admitido que su progenitora no irá a su boda: "Creo que no va a ir, pero yo no la voy a juzgar ni quiero que nadie lo haga". "No sé por qué no quiere hablar conmigo y no quiero que nadie la juzgue como mala si yo no la juzgo" ha añadido, insistiendo que desconoce el motivo por el que su madre está enfadada con ella.

"Yo tengo la conciencia tranquila porque he intentado por todos los medios acercarme y estar bien" ha dejado claro, negando que haya ofendido o agraviado a la tonadillera, por lo menos conscientemente. "Si no quiere venir a mi boda yo la respeto. La situación obviamente no me gusta, pero no voy a entrar en faltas de respeto ni a juzgarla ni nada" ha asegurado.

Además, y tras los comentarios de sus compañeros de programa sobre si estaría dispuesta a renunciar a que Jorge Javier Vázquez -su padrino de boda- y Dulce -su fiel niñera- fuesen a su enlace, Isa ha sido muy clara: "Ellos mismos me han dicho que no irían porque quieren verme feliz. Pero yo si quiero hacer algo lo hago esté quien esté. Pero no voy a juzgarla, la sigo queriendo y siempre estaré agradecida. Yo no voy a comprometer a nadie. Ese día espero estar bien, contenta".