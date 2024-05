Ana Herminia lanza un mensaje fulminante tras la polémica expulsión de Ángel Cristo Jr de 'Supervivientes': "No tienen ni idea de quiénes somos"

Si algo nos ha demostrado Ángel Cristo Jr, hijo de Bárbara Rey, en esta edición de 'Supervivientes' es que nunca es suficiente en televisión. El concursante ha dado toda clase de momentos, desde recuerdos íntimos de su infancia hasta discusiones con sus compañeros por cualquier circunstancia. Pero lo que nadie preveía es lo último que ha hecho.

Según Kiko Matamoros, colaborador de 'ni que fuéramos', Ángel Cristo se ha fugado de la selva y ha estado desaparecido durante 10 horas. "Ángel Cristo Jr. se ha convertido en un auténtico prófugo, se ha fugado y ha estado perdido en la selva", anuncia el colaborador.

Esta situación ha preocupado bastante a la organización que tras por la isla gritando su nombre, no lograban dar con su paradero. La preocupación ha sido tan grave que ha tenido que incorporarse en la búsqueda, un helicóptero del ejército.

Sin embargo, el hijo de la vedette ha terminado desatando la polémica con tras protagonizar el suceso más preocupante de esta edición de 'Supervivientes' saltándose las normas y desapareciendo durante más de tres horas en la isla, Ángel Cristo se enfrentaba a lo sucedido y a las consecuencias de haber tomado la 'justicia' por su mano. "Antes que nada quiero pedir disculpas, no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma incosciente, pido perdón desde lo más profundo de mi corazón a todas las personas que se han preocupado" empezaba diciendo el concursante ante Carlos Sobera.

Sobre cómo se encuentra tras lo sucedido, Ángel reconocía: "Psicológicamente me encuentro al límite de la situación, físicamente fuerte pero psicológicamente no, se han pasado unas líneas rojas que pensaba que nunca se iban a pasar, yo he explotado y sentido la necesidad de desaperecer y econtrar el silencio sin importar lo que me pudiera ocurrir".

"Ahora comienza todo"

Su novia, Ana Herminia, no ha dudado en mostrarle su apoyo en todo momento. Ángel Cristo Jr aún volando a España, y pese a que hace varios días ella tomó la decisión de alejarse de los focos y no volver a un plató, ha lanzado un desafiante mensaje en las redes sociales de Ángel acompañado de un carrusel de selfies de ambos en los que se aprecia su complicidad y lo felices que son juntos.

"Contando los minutos para estar juntos mi gordi. No tienen ni idea de quiénes somos, ahora comienza todo. Más fuertes que el odio que nos tienen. We are not afraid ("no tenemos miedo")" ha escrito.