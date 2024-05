Kiko Rivera y su especial reencuentro, desatado en Desalia

Kiko Rivera ha sido una de las grandes atracciones de la segunda jornada de Desalia 2024, la experiencia más icónica de Ron Barceló, que se está celebrando estos días en Maspalomas, Gran Canaria. El Dj ha puesto a bailar con sus temas más populares -como 'El mambo' o 'Que se quite el top'- a los miles de asistentes que están disfrutando de esta fiesta en la que la música es la gran protagonista en el hotel Abora Catarina by Lopesan, y que no se ha querido perder Anabel Pantoja.

Uña y carne desde que eran unos bebés -se llevan solo dos años- y con una relación más de hermanos que de primos, el hijo y la sobrina de Isabel Pantoja han atravesado por diferentes momentos en los últimos años, y no es ningún secreto que a raíz de romper con su madre, con su hermana Isa y con su tío Agustín, su distanciamiento de Anabel se hizo más que evidente.

Kiko Rivera con su prima Anabel Pantoja / I. G. Anabel Pantoja

Tanto es así que Kiko ni siquiera asistió a la boda de la influencer con Omar Sánchez, dos días después del fallecimiento de su abuela el 28 de septiembre de 2021, y desde entonces han sido contadísimas ocasiones en las que les hemos visto juntos o en las que se han dedicado algún guiño a través de redes sociales.

De ahí que la expectación fuese máxima con su reencuentro en Desalia. Y como han dejado claro con su actitud, sus risas y su complicidad -que la propia Anabel ha compartido con sus seguidores de Instagram- la relación entre los primos vuelve a ser tan cercana como antaño.

Con Irene Rosales como testigo, Kiko y la hija de Bernardo Pantoja compartieron charla y confidencias durante buena parte de la fiesta, en la que el Dj, desatado, acabó en el agua. Contagiado por el entusiasmo de los asistentes a la experiencia de música non-stop de Barceló, no ha podido resistirse a quitarse la camiseta y darse un baño de masas en la piscina del hotel, rodeado por decenas de personas que le vitorearon y aplaudieron, ha informado Europa Press.