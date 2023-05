¿A quién no le preocupa el paso del tiempo? ¿Quién no lucha contra el envejecimiento? Seguro que multitud de veces has pensado en cómo difuminar las arruguitas, cómo eliminar las manchas de la piel y hasta como retrasar su degeneración.

Existen soluciones múltiples desde el uso de métodos naturales hasta más invasivos como la cirugía estética. Pero, ¿y si te dijéramos que con unas gotitas de aceite de rosa moqueta en tu crema hidratante conseguirás resultados espectaculares? Por lo pronto, el aceite de rosa mosqueta cuenta con una serie de propiedades exclusivas idóneas para combatir y prevenir las arrugas y las líneas de expresión. Te enumeramos algunas de sus virtudes: Retrasa los signos del envejecimiento

Mejora el aspecto de la piel,

Ayuda a prevenir el fotoenvejecimiento de la piel

Nutre en profundidad

Propiedades reparadoras y regenedoras

Elimina cicatrices Partiendo de estas cualidades, la facialista y cosmetóloga Esther Moreno, de EM Studio, aclara a la agencia Europa Press que "muchos cosméticos hoy en día ya lo incluyen en su formulación, pero, si no es así, se pueden añadir 2 o 3 gotas a la crema hidratante y emulsionarlo para aplicarlo junto siempre que la fórmula lo permita. Por ejemplo, en cremas hidratantes o nutritivas, sí se puede mezclar". Cosmética 'made in' Cáceres Sin embargo, no creamos que la mezcla es la única opción para la rosa mosqueta. La experta subraya y alerta que "si lo que buscamos es nutrir la piel en profundidad, es mucho más interesante escoger una crema nutritiva, para pieles secas, regeneradora e incluso con alfa hidroxiácidos o retinoides y aplicar el aceite después, como último paso de la rutina". Pero la cosa cambia si lo que buscamos es mejorar una marca, lesión o cicatriz de acné, "en ese caso lo aplicaría antes de la crema". El aceite de rosa mosqueta se conoce como el aceite de la juventud. Se extrae del rosal que se utiliza desde hace siglos por sus múltiples propiedades y beneficios para la piel. Según afirma Silvia Giralt, esteticista y fundadora de la Clínica estética Silvia Giralt, "es rico en omega, vitamina A y E, por lo que sus efectos antioxidantes, regeneradores e hidratantes son especialmente sorprendentes", además, puede utilizarse en cualquier tipo de piel. Entre los beneficios de utilizar este aceite natural, confirma la experta, "ayuda a mejorar la hidratación, luminosidad y elasticidad". Hidratación : el aceite de rosa mosqueta contiene altos niveles de ácido linoleico, por lo que es capaz de penetrar en la piel y ayudar a formar una barrera resistente al agua, reteniendo esencialmente la humedad. Esto ayuda a mantener la piel hidratada, al tiempo que crea un aspecto más tonificado y firme. Además, tiene efectos antioxidantes y antiinflamatorios que favorecen la curación de las quemaduras solares y otros daños cutáneos. Desvanece las cicatrices y la decoloración: el aceite de rosa mosqueta puede utilizarse para ayudar a aclarar las manchas oscuras causadas por las cicatrices. Sus antioxidantes y ácidos grasos nutritivos ayudan a igualar el tono de la piel y a darle un aspecto más uniforme y saludable.

