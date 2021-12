Andrés Licerán deja la portavocía del gobierno municipal y la delegación de Seguridad (Tráfico y Policía Local). El concejal ha puesto hoy a disposición del alcalde su acta para marcharse del ayuntamiento. Salaya ha rechazado la posibilidad de que abandone el consistorio, aunque sí le ha retirado la portavocía y la delegación de Seguridad, "se ha entendido adecuado que deje de ejercer las funciones relacionadas con el campo en el que se produjo la infracción, así como la portavocía", según informó el alcalde en un comunicado a primera hora de esta tarde.

Licerán queda en el ayuntamiento con las delegaciones de Infraestructuras, Fomento, Recursos Humanos y Servicios Públicos, aunque ahora habrá que esperar a la remodelación que Salaya haga dentro de su equipo al tener que designar a un nuevo portavoz y al responsable de Seguridad, delegación de la que depende la plantilla de la Policía Local, la sección más numerosa dentro del ayuntamiento. Está previsto que mañana, antes del inicio del pleno de la corporación local, Salaya haga declaraciones, momento en el que puede anunciar la remodelación.

La renuncia de Licerán es una consecuencia de lo ocurrido el domingo, cuando en un control de la Policía Local pararon su vehículo y le denunciaron por circular sin seguro, llevaba un año sin póliza en vigor, y con la ITV caducada hacía dos meses. El lunes, el concejal insistió en que no era consciente de que no tenía toda la documentación en regla y anunció que no contemplaba la posibilidad de dimitir. El alcalde salió en su defensa el lunes. Pero la presión de los últimos días ha hecho que presente su renuncia al acta para "evitar dañar la imagen del equipo de gobierno tras los últimos acontecimientos", según se informó desde el gobierno local.

Con la solución que se ha tomado, Licerán sigue en el consistorio, incluso continúa siendo uno de los principales apoyos de Salaya ostentando varias de las delegaciones más importantes del ayuntamiento, pero se queda en un segundo plano y se expone menos, ya no será el portavoz y deja la delegación objeto de toda la polémica.

Salaya, en el comunicado difundido esta tarde, justifica la continuidad de Licerán dentro del equipo de gobierno porque realiza "una intachable labor en áreas muy importantes del ayuntamiento", pero le aparta de la portavocía y de Seguridad tras analizar "el malestar generado" al hacerse público que conducía sin seguro y con la ITV caducada.

La presión sobre el concejal iba a ser mayor mañana, cuando se tiene que debatir una moción en el pleno de la corporación local presentada por el PP en la que se pide la dimisión de Licerán o, si no se va del consistorio, que el alcalde le deje sin ninguna delegación. Esta tarde no estaba seguro que el gobierno socialista no fuese a perder la votación. La moción no puede obligar al gobierno, pero sería otro golpe político al ejecutivo municipal. A primera hora de la tarde ya se escuchaba la posibilidad de que Licerán se fuese, rumor que se confirmó minutos antes de las cinco con el comunicado del gobierno.

Las opciones que Salaya tiene para sustituir a Licerán son pocas con un equipo de gobierno que es bastante reducido. En alguna ocasión ha sido la primera teniente de alcalde, María José Pulido, la que ha sustituido a Licerán en la portavocía. Dentro del gobierno hay tres concejales con la mayoría de las competencias: José Ramón Bello, María Ángeles Costa y Andrés Licerán. Una opción, para no cargar a Bello y Costa, es Pulido. En cuanto a Seguridad, un área complicada al tener que estar al frente del grupo de funcionarios más numerosos, los policías locales, las posibilidades de sustituir a Licerán son también pocas, siempre cabe la opción de que Salaya no delegue y asuma directamente la competencia. Carmen Heras ya se quedó con la delegación de Urbanismo y Elena Nevado mantuvo la de Economía.