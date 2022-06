El portavoz del PP en el ayuntamiento, Rafael Mateos, aseguró este miércoles que su grupo político no tiene aún una opinión sobre el nuevo proyecto de la mina dado que todavía la empresa no les ha presentado el documento. "No conocemos el proyecto, por tanto no nos podemos pronunciar", comentó Mateos, que añadió que todavía no ha habido ningún contacto con la empresa.

La Junta asegura que su posición con respecto a la mina no ha cambiado: “La decisión última es del Ayuntamiento de Cáceres” Mateos se pronunció a preguntas de los medios de información en la comparecencia junto al diputado Víctor del Moral para valorar la desestimación del estudio de impacto ambiental del aeródromo por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Extremadura New Energies, empresa creada por Infinity Lihium en España para su iniciativa minera en el municipio cacereño, lleva desde hace semanas presentando su proyecto a distintos sectores de la ciudad. El pasado martes fue en la Cámara de Comercio, en un acto en el que no solo recibió el apoyo público del presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Álvarez, sino también, a título personal, de los presidentes del Círculo Empresarial Cacereño, Diego Hernández, y de la Federación Empresarial Cacereña, Pedro Rosado. Fuera, más de un centenar de miembros de la plataforma ciudadana se manifestaron en contra del proyecto. Mateos recordó que su grupo político municipal conocía el proyecto anterior, el de una mina a cielo abierto, "y ya dimos nuestra opinión sobre el mismo", que era contraria a la mina. Ahora el proyecto cambia a una mina subterránea. No obstante, la continuidad en la tramitación de esta iniciativa depende de que el juzgado Contencioso Administrativo se pronuncie sobre la denegación, por parte a la Junta, a la empresa del permiso de investigación minera. En la pasada legislatura, con el PP al frente del gobierno local, los populares fueron de los más combativos contra el proyecto de la mina. Su opinión sobre los cambios hechos en el proyecto es importante no solo por ser ahora el principal grupo de oposición, sino porque también tiene opciones de volver al gobierno (PP y PSOE se han turnado al frente del ejecutivo local desde 1983).