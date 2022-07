La cueva de Maltravieso es uno de lo lugares del mundo donde mejor se visibilizan las manifestaciones rupestres más antiguas del mundo, de unos 66.700 años. En la actualidad, este lugar fundamental para entender la historia de Cáceres ha salido de sus límites naturales para acercarse a los cacereños y que conozcan la joya arqueológica para muchos inadvertida.

El ayuntamiento ha decidido instalar réplicas de lienzos y paneles de la cueva en algunos edificios de la ciudad. Los puntos exactos donde se pueden encontrar estos fragmentos son: el Edificio Valhondo, la oficina de Turismo de la plaza Mayor, el ayuntamiento, la entrada a la propia cueva, la Casa de Cultura Rodríguez Moñino y el Centro Cívico Raimundo Medina. Todos ellos han sido realizados dentro del proyecto de investigación First Art, donados a su vez por la Junta de Extremadura en colaboración con el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y ejecutados por la empresa sevillana Museographia.

En palabras del concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, «arqueólogos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes han desarrollado el proyecto de investigación First Art, en el que se integra un amplio equipo internacional, para analizar los pigmentos con los que fueron hechas las figuras de la cueva de Maltravieso, con el objetivo de tratar de localizar trazas del ADN de los humanos que las realizaron».

¿Qué se puede ver en esos paneles?

Los paneles se hicieron en un principio para poner a prueba las tecnologías que hay hoy en día y ver cómo podría resultar el hecho de hacer varias réplicas de los elementos más relevantes que tiene la cueva. Una vez realizados, la Junta de Extremadura se los ofreció al ayuntamiento para que los colocara en lugares emblemáticos. Los paneles contienen elementos representativos del yacimiento, como son la aparición sobre todo de manos, puntos y esquemas grabados. Uno de los paneles más importantes es en el que aparece la primera mano que se descubrió y que se puede ver en la entrada de la cueva y en la casa de la cultura Rodríguez Moñino. Pero en estos fragmentos no solo podemos apreciar manos, sino que también se han reproducido figuras de animales como es el caso del panel que se expone en el centro cívico, cuyo motivo central es un animal, concretamente un bóvido pintado, o el que se expone en la casa de la cultura donde aparece la cabeza de un caballo. Es de destacar, que en la cueva no solo hay pinturas, sino que también aparecen grabados en piedra.

La cueva de Maltravieso

La gruta original de Maltravieso consta de unos 100 metros de longitud y fue descubierta en el año 1951 a causa de una explosión para extraer mineral de la zona del Calerizo. Aunque fue Carlos Callejo, quien cinco años más tarde descubrió las pinturas que allí se conservan desde hace miles de años. De hecho, el próximo día 21 se homenajeará a los descubridores del monumento. La cavidad se encuentra dentro del casco urbano de la ciudad, en el barrio de Llopis Iborra.

La estructura de la cueva se divide en varias salas que se unen a través de distintas galerías. Las salas son: la de las Columnas, de la Mesita, de las Pinturas, el corredor de la Serpiente y la sala de las Chimeneas. También cuenta con un hueco en el piso superior y una antesala cercana a la entrada que no se corresponde con la original.

Los estudios revelan que la actividad humana es muy anterior a las pinturas de Maltravieso

En lo que respecta a las pinturas, la cueva cuenta con una treintena de grupos que representan 53 manos humanas en negativo que están rodeadas de pigmentos rojizos, además se pueden observar junto a las manos pintadas, puntos o rayas en negro y otros motivos grabados con buril en la pared. No solo cuenta con estas pinturas de manos, ya que unos estudios más recientes revelan la conservación también de figuras de animales grabadas.

Humanos en la cavidad

Según los estudios, en Maltravieso también hubo ocupación humana, ya que se hallaron restos de cerámicas, huesos de personas de animales y útiles, pero estos elementos son muy posteriores a las pinturas que pertenecen al Neolítico y a la Edad del Cobre. Aunque, los estudios a los que la cueva ha estado sometida desde el año 2001, revelan que esta actividad humana es muy anterior a las pinturas, concretamente fechables hacia el 350.000. La cueva de Maltravieso junto a la del Conejar y la de Santa Ana forman parte del complejo kárstico cacereño, donde se documenta la presencia de homínidos desde la época pleistocena.

La iniciativa del ayuntamiento ha gustado a los cacereños. La instación de los paneles explicativos sobre la cueva de Maltravieso es una forma de acercarse a su conocimiento. Aunque, eso sí, opinan que deberían de colocarse algunos más que expliquen y otorguen mayor visibilidad a cuanto alberga el interior de la cavidad, sobre todo en lugares estratégicos como son las entradas a la ciudad o las glorietas más importantes del casco urbano, es decir, aquellas que tengan más afluencia.

La queja ciudadana

Del mismo modo, denuncian el estado del barrio de Llopis Iborra, ya que se encuentra abandonado. A juicio de los vecinos consultados por este diario, «no se hace ningún tipo de acto para promocionar la zona». Además, esgrimen que con las obras de remodelación que se han acometido, «el monumento ha perdido visibilidad», como comenta uno de los ciudadanos, José María Barrantes, que dice que el recinto podría tener otra entrada como la que tenía en épocas pasadas, así como los pilares unidos por arcos que hoy en día se han suprimido, y la fuente que existía en el centro, que funcionaba y dotaba de mayor vida al entorno arqueológico.

"Se deberían instalar más paneles explicativos, sobre todo en las entradas principales de la ciudad" José María Barrantes - Funcionario jubilado

El 90% de las personas que residen o que visitan la ciudad no conoce la cueva ni todo lo que alberga en su interior, cuenta otro de los ciudadanos encuestados, Saturnino Campos. «Es un entorno magnífico y los visitantes no saben que está aquí, aguardando espectaculares vestigios sobre todo lo que tiene que ver con nuestros antepasados. De hecho, nosotros no valoramos lo que tenemos aquí en Cáceres, ni la cueva, ni todo el tesoro monumental que supone el casco histórico cacereño. Las personas que vienen a visitarnos son, sin duda alguna, las que más valoran nuestro patrimonio y todo lo que esto ha supuesto para nuestra ciudad».

"Es necesario aumentar las visitas a la cueva, para que se conozca todo lo que alberga este lugar" Saturnino Campos - Camarero jubilado

La cueva de Maltravieso cuenta con un centro de interpretación, debido a que el valor de sus pinturas es tan alto que obliga a los responsables a limitar el número de visitas al interior de la cueva original. Es por ello se construyó un centro de interpretación, aunque los vecinos intuyen que no recibe las visitas esperadas.

"El ayuntamiento podría promocionar el monumento en sus redes sociales, como por ejemplo Instagram" Laura Simón - Estudiante de Comunicación

La neocueva

Pero además, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Cáceres 2025, Capital de las Culturas y del Turismo Verde Urbano, el ayuntamiento recibirá de fondos europeos una cantidad de 2.350.000 euros destinados a la construcción de una neocueva que, según el alcalde, Luis Salaya, generará de cero un nuevo valor y abrirá un nuevo eje turístico en la ciudad.

El objetivo principal es hacer una réplica exacta de la cueva, reproducirla a escala real, tanto las superficies, texturas y colores de las pinturas y grabados originales. Además de esto, se generarán las mismas condiciones de temperatura, humedad, ventilación y oscuridad de la cavidad.

El alcalde insiste en que es una medida necesaria para no degradar la cueva original. Al mismo tiempo, se realizará un museo en el que se explicarán las pinturas, grabados y espacios de investigación para continuar buscando las mejores alternativas que contribuyan a conservar este monumento arqueológico.

La neocueva se situará al lado de la cueva original, en la explanada. La inversión también incluye la restauración ambiental del parque con 310.000 euros, la realización de un párking con 200.000 euros, el plan director para la puesta en valor turística de la cueva con 85.000 euros y el concurso arquitectónico para su puesta en valor turístico con 120.000 euros.

De momento, los vecinos pueden disfrutar de estos paneles en los que aprenderán que en Cáceres hubo vida en el Cuaternario.