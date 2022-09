El XI Festival Internacional de Blues regresa a la Ciudad Monumental tres años después de su última cita. Visitarán Cáceres reputadas bandas y solistas, dentro de una programación que pretende no dejar indiferente al público. El certamen se desarrollará del 29 de septiembre al 2 de octubre, jornadas en las que pasarán por el casco histórico conocidos bluesmen y blueswoman.

El programa comenzará el jueves (día 29) en la plaza de Santa María con Swing ton ni Song (20.00) y Selwyn Birchwood (22.00). El viernes en el mismo escenario estarán Barra & Blues (19.30), Richard Ray Farrell and the Leisure Men (20.30), The Cinelli Brothers (22.20) y Mitch Laddie Band (00.15) . El sábado, en el Corral de las Cigüeñas, actuará Big Yuyu (17.30) y en Santa María estarán Barra & Blues (19.30), Wax & Boogie Feat Pablo Sanpa (20.30), Adrián Costa Blues Band (22.20) y Red House Revival (00.15). El domingo habrá una matiné en el Corral (13.30).