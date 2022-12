El gran duelo electoral de 2023

Los dos protagonistas de esa fotografía volverán a las urnas el 28 de mayo y ninguno de los dos querrá repetir un día como aquel 14 de junio tan ‘loco’. Pero, salvo que alguna de las candidaturas de los dos saque 13 de los 25 candidatos a ediles que concurren en la lista, puede que vuelvan a vivir en el mes de junio días tan caóticos.

Salaya, alcalde desde ese día de junio de 2019, repite como candidato socialista a la alcaldía. Es la tercera vez que encabeza la candidatura del PSOE. En esta ocasión se presenta sin haber pasado antes por un proceso de primarias dentro de su partido. Fue el 2 de septiembre cuando lo anunció. Y dio tres razones: que no se restase tiempo a sus tareas de gobierno, el apoyo que tiene dentro de su partido al entenderse que se ha gobernado bien la ciudad y la unidad en la agrupación local socialista.

La candidatura de Rafael Mateos al frente de la lista del PP se oficializó este mes. Será la segunda vez que encabeza la candidatura popular. El duelo entre Salaya y Mateos se repetirá el 28 de mayo. Los dos han asegurado, en declaraciones posteriores al anuncio de su designación, que esperan vencer por mayoría absoluta y sin necesidad de pactos o de negociaciones tras celebrarse los comicios. Sería una excepción, en la mayoría de las elecciones celebradas en Cáceres desde el año 1979 se ha tenido que negociar tras los comicios.

Salaya parte con el desgaste de cuatro años al frente del gobierno. Dos de los proyectos de la legislatura, el ecopolígono en el terreno de uso industrial para ampliar las Capellanías y el centro budista, continúan en los trámites previos administrativos, por ahora no hay nada sobre el terreno y es difícil que lo haya en el primer semestre de 2023. El Centro Ibérico de Investigación para Almacenamiento de Energía está en plazo, la obra ya está contratada y este 2023 empieza. A lo anterior se suma que el turismo sigue con su tendencia de datos positivos. Ha sido un mandato marcado por el covid y por la inyección posterior de fondos europeos, una legislatura en la que el gobierno socialista ha podido aprobar, pese a estar en minoría, todos los presupuestos, aunque siempre muy fuera de plazo.

Hasta 2019, el PSOE cerraba su lista a final de enero, mucho antes que el PP. Pero ese año no lo hizo hasta marzo. En su paso por el ayuntamiento, en el que Salaya ya lleva siete años, siempre ha estado acompañado por María José Pulido, Andrés Licerán y María Ángeles Costa, ésta siempre se presentó como independiente. José Ramón Bello estuvo con él solo una parte de su primera etapa, cuando estuvo en la oposición.

El PP siempre espera al final para cerrar todos los nombres de su lista, en el límite del plazo, en abril. En su paso por el ayuntamiento, primero en el gobierno y después en la oposición, Mateos estuvo con María Guardiola, que fue la número dos en la candidatura de Mateos en 2019. En 2023 ya no tendrá en su lista a la presidenta regional del partido y candidata a dirigir la Junta, además queda por saber si Elena Manzano, principal fichaje de Mateos para las anteriores elecciones, repite en la lista municipal o va a la autonómica. Solo Víctor Bazo y Domingo Expósito habrán estado junto a Mateos durante los más de siete años que lleva en el ayuntamiento.

Hace unos meses que Mateos empezó la campaña, aunque su candidatura no se oficializó hasta el pasado 16 de diciembre. Tiene la experiencia de haber estado en el gobierno local. Fue el portavoz en el segundo mandato de Elena Nevado y edil de Seguridad Ciudadana. En su presentación, Mateos puso en valor ese trabajo dentro del ejecutivo municipal para contar en mayo con un apoyo suficiente para acceder a la alcaldía.

La falta de gestión del gobierno actual y de proyectos que sean reales para desarrollar la economía de la ciudad son dos de las ideas en las que Mateos apoyará su crítica al ejecutivo de Salaya para que el PP recupere la alcaldía tras las elecciones de mayo. Esta semana citó algunas de las promesas del programa electoral con el que se presentó Salaya en 2019 que se incumplirán, así habló de la recuperación de la Ribera del Marco o la semipeatonalización del eje de San Antón y Parras, con un concurso convocado, pero que quedó desierto y que se tendrá que volver a licitar. Su mensaje, en la valoración que hizo de 2022, fue que 2023 debe ser el año en el que Cáceres recupere la ilusión con el proyecto con el que él concurre a la cita de mayo.

Eduardo Gutiérrez será el candidato de Vox a la alcaldía en las elecciones locales de mayo. Es una de las novedades de esta cita electoral. Su designación se ha confirmado esta semana, aunque era algo esperado cuando esta primavera se le nombró coordinador local de la formación en la ciudad. Se afilió en 2020 a Vox y desde finales de 2021 colabora con el equipo de Vox en Cáceres. Fue en el mes de mayo cuando asumió la coordinación local del partido. Vox ya logró un concejal en las elecciones celebradas en 2019. Su candidato, Teófilo Amores, logró el acta de concejal, pero unos meses después de la cita de mayo abandonó la formación por discrepancias con el partido y se mantuvo en el ayuntamiento como edil no adscrito, por lo que el paso de Vox por el consistorio ha sido por ahora imperceptible. Si el PP no logra la mayoría absoluta, será el momento de la negociación con Vox y de si el apoyo que se negocia para la investidura es solo externo, sin entrar en el gobierno, o se condiciona a estar en el ejecutivo local.

FLECOS

CIUDADANOS. Todavía no ha elegido candidato

Fue un partido decisivo en las elecciones de 2015, tras las que fue determinante para que la alcaldía recayese en la candidata del PP Elena Nevado. Su peso en las próximas elecciones se anticipa que será menor, primero tendrá que conseguir más del 5% de los votos, barrera que hay que sobrepasar para tener representación en la corporación local. Aún no ha elegido candidato. Su actual portavoz en el ayuntamiento, Raquel Preciados, anunció el pasado agosto que no se presentaría como candidata y que dejaría el partido tras la finalización de la legislatura.

PARTIDOS CACEREÑISTAS Y EXTREMEÑISTAS. Las otras candidaturas

Hay otras candidatura que todavía no se han anunciado. El caso más llamativo fue el de Raquel Iglesias. En octubre se anunció que sería la candidata a la alcaldía por la coalición Somos Cáceres, formación impulsada por Una Extremadura Digna y Extremeñistas. Pero solo un mes después se anunció que no sería la candidata por un desacuerdo con su partido por el proyecto de la mina de litio de Valdeflores. La coalición Levanta, que está participada por Cacereños por Cáceres, Extremeños y Extremadura Unida, tampoco ha anunciado su candidato.

ANTECEDENTES. Siete elecciones sin mayorías

Desde las elecciones municipales de 1979 se han celebrado en la ciudad once comicios locales. La mayoría absoluta no ha sido la tónica general. No es lo que más se ha repetido. Solo ha habido mayorías absolutas, candidaturas que han conseguido trece o más concejales, en cuatro de las once elecciones, tres de ellas con José María Saponi como candidato del PP, aunque en la práctica en una de ellas se quedó en minoría. Fue en el mandato entre 2003 y 2007, cuando obtuvo trece concejales, pero uno de ellos acabó abandonando el gobierno local y pasó a ser edil no adscrito.