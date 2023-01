El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Mérida ha desestimado la reclamación de 28 millones de euros que pidió la empresa constructora del hospital Universitario de Cáceres al Servicio Extremeño de Salud (SES). La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, rechaza el recurso interpuesto por la UTE Nuevo Hospital de Cáceres para que la Junta de Extremadura le indemnizara con una cantidad millonaria por daños y perjuicios tras romper el contrato en 2013 debido a los retrasos en la obra.

La resolución judicial es del 13 de septiembre de 2022. En este momento, la constructora ha recurrido el dictamen al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y la previsión es que la resolución salga en los próximos días.

De esta manera, el juez considera que el recurso presentado por la UTE es inadmisible por haber sido presentado fuera de plazo ya que, la finalización del contrato entre las partes "alcanzó la firmeza en fecha de 26 de octubre de 2017 y no es sino hasta el 26 de julio de 2019 cuando se presentó la reclamación administrativa".

En ese sentido, en relación al argumento de la recurrente que alegó que "hasta que no se han podido determinar los efectos de esos daños, es imposible reclamarlos", sostiene que esta justificación no tiene sustento puesto "no nos hallamos ante unos daños continuados, sino unos daños derivados de una sentencia de 2017 y que podrían haber reclamado en el año siguiente".

La UTE formada por Joca, Ferrovial y Placonsa resultó adjudicataria de la obra del nuevo hospital en 2007 y la Junta de Extremadura anuló el contrato el 12 de septiembre de 2013 por los continuos retrasos en la ejecución de la obra.

La empresa recurrió esta decisión ante el juzgado contencioso administrativo número 1 de Mérida y el 5 de diciembre de 2016 el juez estimó la reclamación que presentó la UTE porque "la administración sobrepasó el plazo de tres meses para notificar la resolución y el expediente caducó". En apelación, el TSJEx ratificó esta postura con fecha de 8 de julio de 2017. La reclamación que ahora deniega el juzgado se presentó el 26 de julio de 2019.

En su escrito, la empresa pedía ser indemnizada porque como consecuencia de la resolución contractual "se la había privado de ejecutar un proyecto con un importe superior a los 15 millones más otras obras accesorias, se le había privado de la posibilidad de ejecutar la rotonda de acceso al hospital y tampoco había podido ejecutar la ampliación del párking". Además, la recurrente alegaba que "había tenido que hacer frente a gastos de todo tipo, entre ellos, los avales presentados ante la Junta, asumir costes de procedimientos judiciales iniciados por proveedores".