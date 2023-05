La gota que colma San Fernando

La Dana ha llegado a Cáceres y ha irrumpido en plena jornada festiva de la feria de San Fernando. La tormenta que ha descargado sobre el recinto en torno a las tres de la tarde ha dejado algunos destrozos, especialmente la carpa de la Churrería Hermanos Pernía, que ha acabado volando por los aires. Algunas casetas han visto inundarse el suelo por centímetros y otras han tenido que salir a rescatar su mobiliario. El público ha echado una mano, incluido el alcalde, Luis Salaya, que se ha visto sorprendido por la turbonada, ha ayudado a recoger sillas y mesas. En cuanto a las atracciones, prácticamente todas estaban cerradas en un inaudito mediodía de ferias, ya que las lluvias caídas desde las diez de la mañana no permitían hacer nada mejor.

Los destrozos se han salvado sin heridos, pero desde la Policía Local se asegura que es necesario un plan de autoprotección adecuado para el ferial para evitar posibles desgracias, ya que el actual "tiene lagunas". De hecho, si la caseta de la churrería llega a volar de ese modo a otra hora, con público, las consecuencias serían imprevisibles.

San Fernando se tuerce. Ya lo venían lamentando todos los responsables de atracciones, casetas, tómbolas y chiringuitos consultados por El Periódico EXTREMADURA, que afirman que no han visto una edición igual. El ‘Mesón Medieval’ se ha venido desde Córdoba al ferial cacereño con diez empleados y un chiringuito enorme para vender parrilladas familiares a 25 euros y todo tipo de tentaciones a la brasa. Manuel Valeo, uno de los responsables, meneaba la cabeza con su mandil y los brazos en jarra mientras atendía a este diario, cuando la lluvia volvía a hacer acto de presencia. Estar en Cáceres le cuesta 3.000 euros cada día y no hay suficiente movimiento para compensarlo. «De todos los años que hemos venido, éste es el más flojo con diferencia. Se ha juntado el mal tiempo y la crisis. Donde se gastaban 50 euros ahora se gastan 10», analizaba pesaroso.

Es el mismo argumento de Rafaela Valencia, del puesto de tiro ‘Sánchez Valencia’, frente a la noria. No recuerda algo así, y eso que su familia viene de Don Benito a la feria de Cáceres desde que estaba en los Fratres... Ya ha llovido. «Unos años han sido peores y otros mejores, pero yo esto no lo recuerdo. La feria ya se ha acabado porque el fin de semana dan un tiempo malísimo. La gente ha venido si acaso un día. Nos ha hecho polvo, porque los puestos cuestan lo que cuestan, y la luz aparte...», comentaba.

Conjura contra Picazo

Efectivamente. Bombillas de mil colores adornan hasta el último puesto de algodón de azúcar, y este año no compensa. El miércoles se salvó y la gente acudió despechada tras no poder disfrutar plenamente de un Día del Niño cuajado de nubarrones. El jueves prometía hasta que un chubasco con trueno incluido rompió el ambiente a la una de la madrugada. Ester viernes ha llovido desde las diez y media de la mañana y hasta Peneque el Valiente ha tenido que echarle arrojo para sacar sus marionetas en Cánovas tras el primer chaparrón del día. Y sí, han acudido niños, aunque menos. En el ferial todos se conjuraban contra Mario Picazo. «A ver si falla este muchacho la previsión». No puede ser... El día trae relámpagos y agua.

«Muy mal, muy mal», es el balance de la ‘Hamburguesería XXL’ frente a las casetas. Años trasladándose desde Villanueva de la Serena con sus patatas y sus salchichas, «y nunca un bajón así». Al lado, ya en la zona del botellón, Fina se afanaba a medianoche del jueves en vender ‘cubalitros’ a 9 euros y vasos anchos a 5, sabiendo que podía caer la intemerata en cualquier momento.

Las casetas, protegidas por sus estructuras, se salvan algo más de la situación general, «pero con la lluvia viene menos gente al ferial, y eso repercute», señala José Luis, el encargado de la caseta ‘Andaluces por el mundo’. Lleva 20 años viniendo de Sevilla a Cáceres «y así de flojo, nunca». Desde su experiencia, explica que no solo ha influido el mal tiempo y los efectos de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos, «aquí en Cáceres también se nota desde hace tiempo la feria de día en el centro de la ciudad. Le quita mucha fuerza al recinto ferial, y creo que es un error porque, a mi modo de ver, en el centro se puede estar todo el año».

Los adolescentes son los que más han apurado hasta ahora las tardes-noches de benevolencia climática. Es salir el sol y la zona de las atracciones delirantes se pone de bote en bote. Este año hay dos novedades que traen cola, literalmente: el ‘Extazy’, que da la vuelta con doble tirabuzón invertido a velocidad de vértigo, y el ‘Matterhorn’, una especie de gusano loco, pero loco de verdad, por el que muchos pagarían..., pero para no subir. El ‘Canguro’, el ‘Master’, los chocones, los barcos piratas y la cárcel que vuela han tenido hasta ahora sus horas de gloria, pero podrían ser más. «Toma, jeroma, pastillas de goma», canta el altavoz del ‘Flip Fly XXL’ mientras lanza a los muchachos al cielo. Y ellos, encantados de las sacudidas.

Hasta la ‘Noria Horizon’ lo ha notado, esa noria propiedad del cacereño Antonio García que lleva dos décadas convertida en el mirador de la feria. Normalmente no hay pareja feliz que no suba, ni niño que no tire de la mano de sus padres para probar la experiencia, «pero es el año más flojo por la crisis y la lluvia», se sincera Antonio. Incluso el ‘Tren de la Bruja’ que viene de Trujillo, se lamenta. Tiene un recorrido de tres décadas en la feria de Cáceres y Francisca explica que, desde la pandemia, San Fernando no acaba de recuperarse. Habrá que espantar los males a escobazos. A la lluvia de momento habrá que dejarla.