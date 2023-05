San Fernando arranca con lluvia y con la mirada puesta en el temporal conocido como DANA previsto para el próximo fin de semana. La lluvia ya empañó unos primeros días de preferia que han dejado estampas de calma a pesar de los precios reducidos. Los feriantes depositaron sus expectativas de ganancias en esta segunda semana, la oficial, pero lo cierto es que la tormenta de primera hora de la tarde empañó una inauguración que se antojaba por todo lo alto.

Salvó la tarde la segunda jornada del niño, que ofreció una panorámica con atracciones con más asistentes de lo habitual para una tarde tan cubierta de nubes. El encendido estaba previsto para las 22.30 horas, uno de los momentos más emblemáticos que siempre acompañado por un espectáculo de fuegos artificiales. Pareció que el viento de horas previas iba a poner en riesgo el show pirotécnico pero la decisión de seguir adelante la programación se mantuvo firme hasta última hora. En cuanto a los detalles de la iluminación del recinto ferial, este año el ayuntamiento ha desplegado la tradicional portada de 16 metros de ancho y 12 de alto y 496.250 puntos de luz con tecnología de bajo consumo en 60 arcos festivos especiales y un pórtico luminoso.

¿Qué es una DANA? Es el acrónimo de Depresión Aislada de Niveles Altos. La Aemet precisa que este fenómeno meteorológico está caracterizado por "fuertes vientos, tormentas persistentes, alteraciones en las temperaturas y a veces lluvias torrenciales". La DANA se produce por el choque de una masa de aire frío de altura con otra masa de aire caliente de la superficie. Acostumbra a darse a finales de verano y en el sur de Europa. Los expertos precisan que habitualmente se nombra por error como 'gota fría'.

De esta manera, San Fernando da paso a una semana con programación y actividades en el recinto ferial. Se da la circunstancia de que el festivo del 30 de mayo se traslada al viernes, 26 de mayo. Las jornadas principales tendrán lugar el próximo jueves, 25 de mayo, con un festival gratuito con Azúcar Moreno, OBK y King África, entre otros, y el sábado, 28 de mayo con el concierto de Galván Real. Las casetas, por su parte, repartirán programación propia. Entre ellas, la que instala El Periódico Extremadura, que contará desde hoy con conciertos y degustaciones.

Sí se recupera la feria del ganado después de tres años de parón por cuestiones relacionadas con la pandemia y con la logística. Será el 28 de mayo y estará organizada como de costumbre por la asociación de amigos del parque del Príncipe. No obstante, por cuarto año consecutivo no se celebra un cartel taurino aunque este año la plaza de toros ya se encuentra reparada. Hubo un amago por parte de dos empresarios pero el escaso margen y el estado del coso provocaron que no fructificaran.

Más feria en el centro

De manera paralela a la programación en el recinto ferial, el centro de la ciudad acoge hasta el domingo la tradicional feria de muestras en el paseo de Cánovas. En total, son una treintena de expositores de alimentación y artesanía extremeña. Estará abierta en horario de mañana y tarde.

También está previsto que desde hoy hasta el sábado los bares del centro puedan sacar a la calle sus barras hasta las 20.00 horas para celebrar la feria de día. Esta propuesta se ha popularizado en los últimos años y es habitual que determinadas zonas como los Obispos o la Madrila alta sean frecuentadas por los cacereños en horario diurno.